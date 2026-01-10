Ατρόμητος: Με Μουτουσαμί κόντρα στον Ολυμπιακό

Onsports Team

Η αποστολή της ομάδας του Περιστερίου για την αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Ατρόμητος την προετοιμασία του για τον σαββατιάτικο (10/1, 19:30) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Περιστέρι, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να έχει πλέον διαθέσιμο και τον Μουτουσαμί.

Ο ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας του Κονγκό.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Τσαντίλας και Φαν Βέερτ.