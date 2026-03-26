Conference Cup γυναικών: Ζευγάρωσε τις νίκες του ο Πανιώνιος και πέρασε στα ημιτελικά
Οnsports team 26 Μαρτίου 2026, 23:40
Με δεύτερη σαρωτική επικράτηση, η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Πανιωνίου εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference Cup, την τελική φάση του οποίου φιλοξενεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης.

Μετά το πρωινό 14-2 επί της ρουμαντικής Ουνιρέα Αλμπα Ιουλία, οι "κυναέρυθρες" επιβλήθηκαν και της τουρκικής Γαλατάσαραϊ με 13-6 και εξασφάλισαν μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις στον Α΄ όμιλο του final-8. 

Αύριο το μεσημέρι (27/3, 13:00), η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου θα διεκδικήσει την πρωτιά με αντίπαλο την ισπανική Τενερίφε Ετσεϊδε, σε κάθε περίπτωση όμως θα βρίσκεται στους ημιτελικούς του Σαββάτου (28/3).

Η Τεμέλ ισοφάρισε σε 1-1 για τη Γαλατάσαραϊ, στα μισά του πρώτου οκταλέπτου, και στη συνέχεια έμεινε "άσφαιρη" για σχεδόν 16 αγωνιστικά λεπτά. Στο διάστημα αυτό ο Πανιώνιος πέτυχε οκτώ αναπάντητα γκολ και "καθάρισε" πολύ εύκολα το παιχνίδι, με κορυφαία σκόρερ τη Δήμητρα Παπαναστασίου, που σημείωσε έξι τέρματα,

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Γαλατάσαραϊ): 1-3, 0-4, 3-4, 2-2
 
Διαιτητές: Ράκοβιτς Κρστόνοσιτς (Σερβία), Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία)
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Βλάντιμιρ Μάρκοβιτς): Αϊντινλίκ, Σεκερτσίογλου, Μπουραλί 3, Ερμάκοβα, Ιβάνοβα, Τεμέλ 1, Οζντεμίρ, Γιαραγιάν, Τσενγκίζ, Εμερσον 2, Οζπεκινσέλ, Ιλτέρ, Εργκούν, Τσαλόνι
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 6, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου 'Αουτ, Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου, Ρένερ 1, Κάτσιου, Μοροχλιάδου



Μουντιάλ 2026: Πέρασαν στα πέναλτι Τσεχία και Βοσνία Ερζογοβίνη - Οι τέσσερις τελικοί των playoffs
