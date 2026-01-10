Super League 2: Επιστροφή στη δράση με μάχη κορυφής, Νίκη Βόλου – Ηρακλής | Το πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Η Super League 2 κάνει πρεμιέρα για το 2026, με ένα σπουδαίο ματς, ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και τον Ηρακλή, για τη 16η αγωνιστική του Α’ ομίλου.

Μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, η δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει δυναμικά!

Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της regular season, η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον πρωτοπόρο του Α’ ομίλου, Ηρακλή. Οι γηπεδούχοι είναι στο -5 και θέλουν το «τρίποντο», ώστε να πλησιάσουν τον «γηραιό», ο οποίος θα εμφανιστεί ανανεωμένος. Ο Γιώργος Πετράκης θα κάνει το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης, η οποία θα έχει πρώτη φορά και τον Αμρ Ουάρντα.

«Εξάποντο» είναι η αναμέτρηση στη Χαλάστρα ανάμεσα σε Καμπανιακό και Μακεδονικό, με αμφότερες τις ομάδες να δίνουν μάχη για την παραμονή τους στην κατηγορία. Ισόβαθμοι είναι Νέστος και ΠΑΟΚ Β’ που κοντράρονται στη Χρυσούπολη, με στόχο να αποσπαστούν ακόμα περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις.

Για τον Β’ όμιλο, η Athens Kallithea φιλοξενεί στο «Ελ Πάσο» τον ουραγό και δίχως νίκη Παναργειακό που, ταυτόχρονα, μετράει τέσσερις διαδοχικές ήττες. Στα Ψαχνά, το Αιγάλεω υποδέχεται τον Ελλάς Σύρου. Το «Σίτι» κινδυνεύει, έχοντας μάλιστα τρεις σερί ήττες στις οποίες δε σκόραρε καν, ενώ οι νησιώτες πήραν μόνο έναν βαθμό στις δυο τελευταίες αγωνιστικές βγαίνοντας εκτός playoffs.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στη Super League 2

Α’ Ομιλος

Νίκη Βόλου - Ηρακλής (14:00, ACTION 24)

Καμπανιακός - Μακεδονικός (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΟΚ Β' (15:00)

Η βαθμολογία

ΠΟΤ Ηρακλής 37 (30-11) Αναγέννηση Καρδίτσας 36 (21-6) Νίκη Βόλου 32 (37-9) Αστέρας AKTOR Β’ 27 (19-14) Καβάλα 19 (12-18) ΠΑΟΚ Β’ 15 (16-21) Νέστος Χρυσούπολης 15 (11-16) Καμπανιακός 12 (8-23) ΠΑΣ Γιάννινα 9 (8-19) Μακεδονικός 6 (6-31)

Β’ Όμιλος

Athens Kallithea - Παναργειακός (15:00)

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου (15:00)

Η βαθμολογία