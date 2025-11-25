Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν θα μας χαρίσουν τίποτα»

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εμφανιστεί συγκεντρωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και να μην επιτρέψει στην Ρεάλ Μαδρίτης να τον πληγώσει, όπως τόνισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και στάθηκε στην «εικόνα» των «μερέγχες» στο τελευταίο διάστημα και την κριτική που δέχονται, αλλά και για την ετοιμότητα της ομάδας του.

Διαβάστε αναλυτικά, τη συνέντευξη Τύπου του Ισπανού κόουτς:

Γίνεται αρκετή συζήτηση για τις απουσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, τι θα κάνετε για να πείσετε τους παίκτες σας να μην παρασυρθούν σε αυτήν τη λογική;

«Είναι άλλο τι γράφεται στα Μέσα και άλλο τι ξέρουμε εμείς. Δεν έχουν σημασία οι απουσίες, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία άριστη ομάδα, ό,τι κερδίσουμε θα πρέπει να το κερδίσουμε από μόνοι μας, δε θα μας χαρίσει κανείς τίποτα».

Απέναντι στην Αϊντχόφεν ο Ολυμπιακός έκανε μία αψεγάδιαστη εμφάνιση και στο πρωτάθλημα είναι πρώτος, είναι η ομάδα σας στο σημείο που τη θέλετε αγωνιστικά;

«Νομίζω πως είμαστε καλά, πραγματικά κάναμε ένα καλό ματς και δείξαμε την ενέργειά μας απέναντι στην PSV. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τον αγώνα, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη συγκέντρωση μας για τα 90 λεπτά. Η αντίπαλός μας έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σε βλάψουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπως η Αϊντχόφεν στο 90′, για αυτό δεν πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία αυτή».

Κόντρα στην Μπαρτσελόνα είδαμε τον Ολυμπιακό να απειλεί πρώτος, θα δούμε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης το ίδιο και ιδιαίτερα τώρα που παίζει μπροστά στον κόσμο του;

«Πρώτα απ’ όλα δεν μπορείς να ξέρεις πως σχεδιάζει ο αντίπαλος να σε παίξει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε και πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι σε κάποια σημεία και να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας από τον αντίπαλό μας. Αυτό θα μας δώσει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία για τη συνέχεια του αγώνα. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα όμως ο καλύτερος και αυτός που κάνει τις περισσότερες ευκαιρίες, για αυτό όπως είπαμε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα».

Τι είναι αυτό που έχετε πει στους ποδοσφαιριστές σας για αυτό το ματς και επίσης θεωρείται πως αυτός ο αγώνας είναι do or die για τον Ολυμπιακό;

«Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε θα έχουμε περισσότερος πιθανότητες να προκριθούμε, αν χάσουμε δε θα έχουμε πολλές πιθανότητες. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να μη δώσουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να μας βλάψει, αν είναι να χάσουμε να γίνει γιατί θα έχει κάνει καλύτερη δουλειά η Ρεάλ Μαδρίτης και όχι γιατί εμείς τους αφήσαμε να μας βλάψουν».

Τι γνώμη έχετε για τα όσα λέγονται στην Ισπανία για τις σχέσεις του Τσάμπι Αλόνσο με τον Βινίσιους;

«Όλα αυτά είναι φυσιολογικό να γίνονται στις ομάδες, αλλά τα λένε αυτοί μεταξύ τους εσωτερικά. Ξέρουν πως πρέπει να το διευθετήσουν το θέμα, είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά. Λένε πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι καλά, αλλά είναι πρώτη στο πρωτάθλημά της. Ο Τσάμπι είναι ένας καλός προπονητής και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να κάνει καλά τη δουλειά του όπως κάνει μέχρι τώρα».

Ο Εμπαπέ ξεκίνησε καλά, αλλά έχει σταματήσει πλέον να σκοράρει, πως θα τον αντιμετωπίσετε;

«Αφού έχει σταματήσει, μακάρι να συνεχίσει έτσι».

Έχετε περάσει από την Εϊμπάρ και είχατε κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτης, ποια στοιχεία θέλετε από εκείνη την ομάδα να έχει τώρα ο Ολυμπιακός για να κερδίσετε ξανά;

«Έχω κερδίσει δύο φορές την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά δε θυμάμαι πόσες φορές έχω χάσει. Όταν παίζει καλά είναι αδύνατον να κάνεις οτιδήποτε για να τη σταματήσεις. Είναι η καλύτερη ομάδα, έχει τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και έχει κερδίσει τη διοργάνωση πολλές φορές. Πρέπει να μην τους αφήσουμε να μας βλάψουν και να μην κάνουν τέλεια τη δουλειά τους».

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε καθεστώς πίεσης, είναι σύμμαχος αυτό για τον Ολυμπιακό ή μεγαλώνει τον βαθμό δυσκολίας;

«Στη Ρεάλ Μαδρίτης συμβαίνει κάτι ανάλογο που συμβαίνει και σε εμάς, όταν δεν κερδίσουμε κάποια ματς. Έχουμε την υποχρέωση να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια και νιώθουμε την ίδια πίεση. Ξέρουν όμως πως να διαχειριστούν την πίεση αυτή, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν και ξέρουν πως να εκμεταλλευτούν την πίεση αυτή και στην ομάδα εσωτερικά σίγουρα δεν το βλέπουν ως πρόβλημα, γιατί βρίσκονται μέσα σε όλους τους στόχους τους. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτό δεν επηρεάζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, ξαναλέω εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και να ελπίζουμε η Ρεάλ Μαδρίτης να μην κάνει ένα καλό ματς».

Τα περισσότερα ματς που έχετε δώσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν κάπως άνισα γιατί ήσασταν σε μικρομεσαίες ομάδες, τώρα ο Ολυμπιακός με την εμπειρία που έχει αποκτήσει και τη δυναμική, σας δίνετε η δυνατότητα να την αντιμετωπίσετε με πιο ίσους όρους;

«Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ήμουν η ιδέα του παιχνιδιού ήταν πάντα η ίδια. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει λίγες φορές γιατί κερδίζει σχεδόν όλα τα ματς που δίνει. Δεν έχει σημασία αν είσαι μικρότερος από τον αντίπαλο, αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε τη δική μας νοοτροπία, να δείξουμε τη δική μας ποιότητα και να κάνουμε ένα καλό ματς για να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Ποια είναι η σύγκριση ανάμεσα σε άλλες χρονιές με τη φετινή Ρεάλ Μαδρίτης και κάντε μας μία σύγκριση ανάμεσα στον Τσάμπι Αλόνσο και τον Αντσελότι…

«Δε νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ, είναι πάντα μία κορυφαία και ποιοτική ομάδα με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Αν υπάρχει επιθυμία απ’ όλους τους παίκτες να αγωνίζονται αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες σε όλο τον κόσμο, είναι κάτι που πρέπει να κρίνει ο προπονητής. Η μόνη διαφορά είναι ότι αλλάζουν οι βασικές ενδεκάδες με τον Τσάμπι Αλόνσο σε σχέση με άλλες χρονιές, έχει συνεχώς αλλαγές. Σε γενικές γραμμές το στιλ του παιχνιδιού της δεν έχει αλλάξει και παραμένει μία κορυφαία ομάδα με ποιότητα».

Είπατε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο δεν είχε χρόνο να δείξει μέχρι τώρα το στιλ του, πως περιμένετε εσείς την ομάδα;

«Έχει τους καλύτερους παίκτες οπότε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στο δικό τους παιχνίδι. Μου έχει τύχει να παίζει κάθετα και με άμεσο ποδόσφαιρο και στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε εντελώς το παιχνίδι της. Εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε γιατί αν αποφασίσει να βγει ψηλά και να μας πιέσει τότε θα είναι οι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι σε φυσική κατάσταση, σε ποιότητα και για αυτό αγωνίζονται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ό,τι αποφασίσει να κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο».

Γνωρίζετε καλά τη Ρεάλ Μαδρίτης, ποια Ρεάλ Μαδρίτης σας τρομάζει, μία που έχει τρία ματς να κερδίσει ή μία Ρεάλ Μαδρίτης που κερδίζει ασταμάτητα;

«Είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και τη σεβόμαστε. Το ίδιο είναι για εμάς όποια Ρεάλ Μαδρίτης και αν έχουμε απέναντί μας. Έχει παίκτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να σε βλάψουν ακόμη και αν εσύ δεν κάνεις κάποιο λάθος στο γήπεδο. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός, να παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί και αν το καταφέρουμε τότε οποιαδήποτε ομάδα δυσκολεύεται απέναντί μας και ιδιαίτερα μέσα στο γήπεδό μας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει να αντιμετωπίσει πολλές απουσίες στην άμυνά της, έχετε σκεφτεί με ποιους θα αγωνιστεί σε αυτήν τη γραμμή;

«Δεν έχει καμία σημασία που έχει τόσες απουσίες, με όποιους και αν παίξει είναι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, άρα δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. Πιστεύουμε ότι θα έχει μία άμυνα με τέσσερις αμυντικούς ή πέντε σε κάποια σημεία του αγώνα. Δε μας απασχολεί ποιος θα αγωνιστεί, για εμάς είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και είναι το ίδιο, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο να ανοίξουμε την αντίπαλη άμυνα».

Την ημέρα που βραβευτήκατε ως ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, είπατε ότι για εσάς στόχος είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο, τώρα που ακούτε τη μουσική του UEFA Champions League έχει αλλάξει αυτό;

«Για εμάς να παίζουμε στο UEFA Champions League είναι μία επιβράβευση που πρέπει να απολαύσουμε. Δεν αλλάζουν οι στόχοι μας για το πρωτάθλημα και το κύπελλο γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε, θα ήταν θαύμα να κατακτήσουμε το Champions League, αλλά δεν πάμε μόνο για να ακούσουμε τη μουσική, πάμε για να παλέψουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».