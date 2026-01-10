Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς

AP Photo/Mark J. Terrill

Οnsports Team

Μεγάλη νίκη (105-101) των Μπακς στο Λ.Α. επί των Λέικερς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι καθοριστικός στο τέλος, με τάπα και κλέψιμο πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Τρομερή μάχη στο Λος Άντζελες, με το Μιλγουόκι να θριαμβεύει, έχοντας και πάλι πρωταγωνιστή τον «Greek Freak»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 101-101 έκοψε τον «σταρ» των Λέικερς, ακολούθησαν 2/3 βολές του Πόρτερ και στη συνέχεια ο «Greek Freak» έκλεψε την μπάλα από τον «King James», ο οποίος έχασε το τριπλ νταμπλ για ένα ριμπάουντ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Ο Πόρτερ με 2/2 βολές «κλείδωσε» τη νίκη των Μπακς, η οποία ήταν η πέμπτη νίκη τους στα τελευταία εφτά ματς, ανεβαίνοντας στο 17-21. Οι Λέικερς, οι οποίοι είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει 4/19 δίποντα και να αποχωρεί με έξι φάουλ, έπεσαν στο 23-13.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

21 πόντοι

9/11 δίποντα

3/4 βολές

6 ριμπάουντ

5 ασίστ

2 κλεψίματα

2 μπλοκ

4 λάθη

2 φάουλ

30'48''

Οι Θάντερ, μολονότι έπαιξαν δίχως τον Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ, ανέτρεψαν διαφορά 21 πόντων και νίκησαν 117-116 των Γκρίζλις στο Μέμφις. Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς βγήκε μπροστά και μέτρησε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/01):