Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς
AP Photo/Mark J. Terrill
Οnsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 08:35
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι άμυνές του στον ΛεΜπρον έφεραν τον θρίαμβο των Μπακς επί των Λέικερς

Μεγάλη νίκη (105-101) των Μπακς στο Λ.Α. επί των Λέικερς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι καθοριστικός στο τέλος, με τάπα και κλέψιμο πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Τρομερή μάχη στο Λος Άντζελες, με το Μιλγουόκι να θριαμβεύει, έχοντας και πάλι πρωταγωνιστή τον «Greek Freak»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε δύο καθοριστικές άμυνες πάνω στον ΛεΜπρον Τζέιμς στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα, με το σκορ στο 101-101 έκοψε τον «σταρ» των Λέικερς, ακολούθησαν 2/3 βολές του Πόρτερ και στη συνέχεια ο «Greek Freak» έκλεψε την μπάλα από τον «King James», ο οποίος έχασε το τριπλ νταμπλ για ένα ριμπάουντ (26 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Ο Πόρτερ με 2/2 βολές «κλείδωσε» τη νίκη των Μπακς, η οποία ήταν η πέμπτη νίκη τους στα τελευταία εφτά ματς, ανεβαίνοντας στο 17-21. Οι Λέικερς, οι οποίοι είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει 4/19 δίποντα και να αποχωρεί με έξι φάουλ, έπεσαν στο 23-13.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 21 πόντοι
  • 9/11 δίποντα
  • 3/4 βολές
  • 6 ριμπάουντ
  • 5 ασίστ
  • 2 κλεψίματα
  • 2 μπλοκ
  • 4 λάθη
  • 2 φάουλ
  • 30'48''

Οι Θάντερ, μολονότι έπαιξαν δίχως τον Σάι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ, ανέτρεψαν διαφορά 21 πόντων και νίκησαν 117-116 των Γκρίζλις στο Μέμφις. Ο Τζέιλεν Ουίλιαμς βγήκε μπροστά και μέτρησε 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/01):

  • Βοστώνη – Τορόντο 125-117
  • Ορλάντο – Φιλαδέλφεια 91-193
  • Ουάσινγκτον – Νέα Ορλεάνη 107-128
  • Μπρούκλιν – Λ.Α. Κλίπερς 105-121
  • Μέμφις – Οκλαχόμα 116-117
  • Ντένβερ – Ατλάντα 87-110
  • Φίνιξ – Νέα Υόρκη 112-107
  • Γκόλντεν Στέιτ – Σακραμέντο 137-103
  • Πόρτλαντ – Χιούστον 111-105
  • Λ.Α. Λέικερς – Μιλγουόκι 101-105

Giannis Block & Steal on LeBron James Seals Bucks Win vs. Lakers

Final 3:33 WILD ENDING Lakers vs Bucks | January 9, 2026

Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights – January 9, 2026 | NBA Season

Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies Full Game Highlights – January 9, 2026 | NBA Season


