Μωραΐτης: «Σημαντικοί οι αγώνες με το Μαυροβούνιο, στόχος το ωραίο μπάσκετ»

Onsports Team

Ο γκαρντ της Εθνικής ομάδας μίλησε για τις αναμετρήσεις με τους Βαλκάνιους και τις απαιτήσεις του Βασίλη Σπανούλη απ’ τους διεθνείς.

Για την πορεία της προετοιμασίας της εθνικής ανδρών πριν από τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου «παραθύρου» της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, μίλησε ο Δημήτρης Μωραϊτης. «Ο Σπανούλης θέλει να μπαίνουμε δυνατά και να παίζουμε σκληρή άμυνα» είπε ο γκαρντ του Ηρακλή, με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του, καθώς θα επιβλέψει για πρώτη φορά το πρωί της Παρασκευής (27/2) την προετοιμασία των διεθνών για τους αγώνες της 3ης και 4ης αγωνιστικής στον 2ο προκριματικό όμιλο. Η εθνική παραμένει αήττητη και στόχο έχει το τέσσερα στα τέσσερα.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης δήλωσε πριν από τον εντός έδρας αγώνα της εθνικής με το Μαυροβούνιο:

«Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και το βλέπουμε έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία μετράνε όλα τα παιχνίδια και όλες οι νίκες. Δουλεύουμε στις προπονήσεις κάποια πράγματα που θέλει ο κόουτς Σπανούλης και στόχος είναι να τα βγάλουμε στο γήπεδο, ώστε να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Αυτοί οι δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο είναι πολύ σημαντικοί, αλλά δεν κοιτάζουμε μακριά. Πρώτα θέλουμε να νικήσουμε την Παρασκευή, μετά να πάμε να νικήσουμε τη Δευτέρα και στην Ποντγκόριτσα και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε πολύ καλά».

Ο γκαρντ του Ηρακλή διαπιστώνει μεγάλη διάθεση στις προπονήσεις: «Όλα τα παιδιά έρχονται με τη νοοτροπία να βοηθήσουν την εθνική ομάδα, αυτό είναι που θέλει και ο κόουτς. Να μπαίνουμε δυνατά στο γήπεδο, να παίζουμε σκληρή άμυνα και είναι πολύ σημαντικό ότι όλα τα παιδιά που έρχονται ξέρουν τι πρέπει να κάνουν».



Μιλώντας για τον αντίπαλο της εθνικής ομάδας είπε: «Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν μέγεθος σε όλες τις θέσεις. Βλέπουμε καθημερινά βίντεο και δουλεύουμε στο πώς θα τους αντιμετωπίσουμε».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο: «Ανυπομονούμε πολύ για αύριο. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο, να γεμίσει, να είναι μια γιορτή. Θέλουμε την ενέργειά σας γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη νίκη».