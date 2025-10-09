ΑΕΚ: Η «Ένωση» ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον «βιονικό» Λάζαρο Ρότα

INTIME SPORTS

Ο Λάζαρος Ρότα είναι από τους ποδοσφαιριστές που μένουν ελεύθεροι το ερχόμενο καλοκαίρι και στην ΑΕΚ έχουν αποφασίσει να κινηθούν άμεσα για την ανανέωση τις συνεργασίας τους.

Ο διεθνής μπακ θα μπορεί από τον ερχόμενο Ιανουάριο να διαπραγματευθεί με όποια ομάδα επιθυμεί, γι’ αυτό κι οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται να κινηθούν άμεσα.

Ο Ρότα είναι από τους ποδοσφαιριστές που φέτος έχουν σταθερά καλή παρουσία… Με τα λάθη του, φυσικά, αλλά μην ξεχνάμε ότι επί της ουσίας παίζει μόνος του τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας.

Επί της ουσίας, ο Ρότα δεν είναι το πρόβλημα στη θέση του δεξιού μπακ, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλος που στη χειρότερη να μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό στον 28χρονο παίκτη, καθώς ο Οντουμπάτζο, ουσιαστικά, είναι σαν να μην υπάρχει για τον Μάρκο Νίκολιτς.

Στη ΑΕΚ, λοιπόν, έχουν ζυγίσει τα πράγματα και σύμφωνα με πληροφορίες έχει παρθεί η απόφαση να γίνει άμεσα κίνηση για την ανανέωση του συμβολαίου του Λάζαρου Ρότα. Άλλωστε, οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν το περιθώριο να χάσουν τόσο «εύκολα» έναν Έλληνα, εν ενεργεία διεθνή, ποδοσφαιριστή.

Ο Ρότα είναι και φέτος «βιονικός», έχοντας παίξει σε όλη τη διάρκεια των 11 από τους 12 αγώνες που έχει δώσει φέτος η «Ένωση». Έγινε αλλαγή (στο 83ο λεπτό) μόνο στο ματς της πρεμιέρας με τον Πανσερραϊκό στη Super League. Επίσης, είναι μια πολύ θετική παρουσία στα αποδυτήρια, έχοντας κερδίσει το σεβασμό όλων στην ομάδα με την αφοσίωση του.