Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Αποθέωση για Ομπράντοβιτς

Onsports Team

Σε μία ακόμα επιστροφή του στην Αθήνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνώρισε την καθολική αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ιστορική και αυτή η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε κάθε φορά που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και φέτος στο Telekom Center Athens γράφεται ιστορία.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επί 13 ολόκληρα χρόνια συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τις τεράστιες επιτυχίες του Παναθηναϊκού και η σχέση που δημιούργησε με τον κόσμο της ομάδας είναι μια σχέση χωρίς... προηγούμενο.

Ο "Ζοτς" επέστρεψε και πάλι... σπίτι του και με την εμφάνισή του στο glass floor του γηπέδου το γήπεδο... έπεσε. Οι 18.000 και πλέον φίλοι της ομάδας που γέμισαν και απόψε το κλειστό σηκώθηκαν όρθιοι και αποθέωσαν τον Σέρβο τεχνικό φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Ο ίδιος ανταπέδωσε με τον γνώριμό του τρόπο κατά τη διάρκεια της... βόλτας του από τη φυσούνα των αποδυτηρίων μέχρι τον πάγκο των φιλοξενούμενων.

Αμέσως μετά την εμφάνισή του στο κλειστό έκανε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν ο οποίος αποθεώθηκε και αυτός με τη σειρά του από τον κόσμο του "τριφυλλιού". Μάλιστα ο Τούρκος προπονητής δεν έκατσε στον πάγκο του αλλά κατευθύνθηκε στον πάγκο των φιλοξενούμενων θέλοντας να χαιρετήσει και να υποδεχθεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τους δύο προπονητές να έχουν θερμό εναγκαλισμό και να τα λέμε μεταξύ τους για λίγη ώρα.