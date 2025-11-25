Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Μ’ όλα τα… όπλα του ο Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή

«Πάνοπλος» πηγαίνει στο μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει μόνο στον τραυματία Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Το βράδυ της Τρίτης (25/11) ολοκλήρωσαν οι Νταμπλούχοι Ελλάδας την προετοιμασία τους για τον κρίσιμο αγώνα της Τετάρτης (26/11) με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ολυμπιακός «καίγεται» για ένα θετικό αποτέλεσμα, ει δυνατόν τη νίκη, ούτως ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές του για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει τα πλάνα του για το ματς με τη «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, χωρίς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αλέξανδρου Πασχαλάκη που είναι τραυματίας. Μάλιστα, τη θέση του στην ευρωπαϊκή λίστα έχει πάρει ο Νίκος Μπότης, που είναι στην αποστολή.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.