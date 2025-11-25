Ομάδες

Euroleague: Η Ρεάλ νίκησε την πρωτοπόρο Χάποελ, νίκη και για τη Φενέρμπαχτσε
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 22:23
EUROLEAGUE

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η θριαμβεύτρια του ντέρμπι της Βουλγαρίας κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ η Φενέρμπαχτσε σε ένα κακό ποιοτικά ματς νίκησε τη Βίρτους, σε αναμετρήσεις για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Ντέρμπι για γερά νεύρα στο Μπότεβγκραντ με τη «βασίλισσα» να αναγκάζει τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας σε ήττα.

Ο Χεζόνια πήρε επιθετικό ριμπάουντ, αλλά δεν έπαιξε με τον χρόνο κι εκτέλεσε στα 8’’ πριν τη λήξη κι ως εκ τούτου η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε την ευκαιρία να πάρει το ματς. Ο Βασίλιε Μίτσιτς, όμως, αστόχησε σε τρίποντο κι η Ρεάλ νίκησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75.
ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Μότλι 10 (2), Τζόουνς 14 (2), Μπλέικνι 14 (3), Μπράιαντ 13 (2τρ., 6ριμπ.), Μάλκολμ 3 (1), Μίτσιτς 8 (5ασ.), Ουέινραϊτ 6 (2), Οτούρου 6 (9ριμπ.)
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 2, Αμπάλδε 11 (3), Καμπάσο 11 (3), Οκίκι, Χεζόνια 19 (2τρ., 6ριμπ.), Μάλεντον 6, Ντεκ 9 (6ριμπ.), Γκαρούμπα 4, Ταβάρες 4 (7ριμπ.), Γιουλ 3 (1), Φελίς 6.

Σε ένα κακό ποιοτικά ματς, η Φενέρμπαχτσε νίκησε 66-64 τη Βίρτους, με τον Ουέιντ Μπάλντουιν να σημειώνει τους 11 από τους 18 πόντους του στο τελευταίο δεκάλεπτο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64.
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ 5, Μπάλντουιν 18 (2), Μέλι 4 (6ριμπ.), Χ. Τάκερ 8, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς 8 (2), Μπιτίμ 2, Γιάντουνεν 2 (5ριμπ.), Χολ 9 (3), Κόλσον 8 (2), Μπιρτς 2.
ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Βιλντόσα 8 (2τρ., 5ασ.), Έντουαρντς 11, Παγιόλα 5 (1τρ., 5ασ.), Νιάνγκ 3 (1), Ακόρσι, Άλστον 6 (2), Χάκετ, Μόργκαν 13 (2), Ντιαρά 2, Τζάλοου 9, Ντιουφ 7 (12ριμπ.), Ακέλε



