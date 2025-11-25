Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «ισοπέδωσε» την Παρτιζάν κι έπιασε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της βαθμολογίας στη Euroleague.

Αυτός ο Παναθηναϊκός είναι φτιαγμένος για το 8ο ευρωπαϊκό. Αυτός ο Παναθηναϊκός σκορπάει τρόμο σε όλη την Ευρώπη και ετοιμάζεται για πολύ μεγάλα πράγματα.

Ο Παναθηναϊκός σε ένα κατάμεστο Telekom Center Athens από 20.000 φίλους του, παρέδωσε ένα ακόμα μπασκετικό σεμινάριο. Οι «πράσινοι» από τη στιγμή που αποφάσισαν να παίξουν άμυνα, «έτρεξαν» ένα ανεπανάληπτο σερί 25-0 επί της Παρτιζάν, προηγήθηκαν ακόμα και με 28 πόντους και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 91-69.

Το «τριφύλλι», το οποίο έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες, ανέβηκε στο 9-4 κι έπιασε στην κορυφή τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (25/11)

Ντουμπάι – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ερυθρός Αστέρας 8-4 Ολυμπιακός 8-4 Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5 Φενερμπαχτσέ 8-5 Βαλένθια 8-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Μονακό 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Αρμάνι Μιλάνο 6-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Ντουμπάι 6-7 Αναντολού Εφές 5-7 Παρί 5-8 Μπάγερν Μονάχου 5-8 Παρτιζάν 4-9 Μπασκόνια 4-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9 Βιλερμπάν 3-9

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης (26/11)