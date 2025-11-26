ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάει για το «μπαμ» με τον Νάναλι, λένε οι Σέρβοι!

EPA/ANDREJ CUKIC

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να μπει στην εποχή Μυστακίδη και σύμφωνα με τους Σέρβους ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Τζέιμς Νάναλι!

Ο 35χρονος Αμερικανός φέρεται να είναι βασική επιθυμία των ανθρώπων του «Δικεφάλου του Βορρά».

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα mondo.rs, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να ξεκινήσει μια νέα εποχή στην ιστορία του και θέλει να φέρει τον πρώην παίκτη της Παρτιζάν, Τζέιμς Νάνελι. Η υπογραφή του θα αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου των φιλόδοξων Θεσσαλονικέων, που θέλουν να επαναφέρουν στον σύλλογο τη δόξα που είχε τον προηγούμενο αιώνα, όταν τα ασπρόμαυρα φορούσε στην Ευρωλίγκα και ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς».

Ο Νάναλι αγωνίζεται στην Κίνα, όπου έχει μέσο όρο 12.7 πόντους με 45.8% στο τρίποντο. Στο παρελθόν έχει κάνει μεγάλη καριέρα στη Euroleague, έχοντας αγωνιστεί σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Παρτιζάν. Συνολικά, μετράει 183 αγώνα στην κορυφαία διοργάνωση, έχοντας 9.9 πόντους, 2.6 ριμπάουντ κι 1.9 ασίστ.