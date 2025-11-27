Ιππασία: Πανδαισία αγώνων στο Χριστουγεννιάτικο ΟΚΙΜ!

Οnsports Τeam

Πανδαισία αγώνων τις επόμενες τρεις εβδομάδες στο πρόσφατα ανακαινισμένο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας, χάρη στην ευγενική προσφορά φίλων του αθλήματος, αλλά και στολισμένο στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

Πρόκειται για τους τρεις τελευταίους αγώνες της χρονιάς σε υπερπήδηση εμποδίων και ιππική δεξιοτεχνία. Αυτή την εβδομάδα, από 28 έως και 30 Νοεμβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί το «Φίλιππος Ένωσις Ελλάδος» Κύπελλο Χριστουγέννων στην υπερπήδηση εμποδίων.

Θα ακολουθήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες επίσης στο κλειστό ιπποδρόμιο οι τελευταίοι αγώνες της χρονιάς, οι METLEN 77οι Πανελλήνιοι Αγώνες στην υπερπήδηση εμποδίων και την ιππική δεξιοτεχνία.

Το Κύπελλο Χριστουγέννων είναι ένας τριήμερος αγώνας με αγωνίσματα διαφόρων υψών, τα οποία συνδέονται με τα αγωνίσματα των Πανελληνίων Αγώνων εμποδίων, που θα ακολουθήσουν.

Μετά τις κατηγορίες και των Πανελληνίων Αγώνων εμποδίων, θα ανακηρυχθούν οι Κυπελλούχοι Χριστουγέννων στις Κατηγορίες Νέων Ίππων 4-5, 6 & 7 ετών, Παίδων, Εφήβων, Αμαζόνων, Νέων Ιππέων & Ενηλίκων, από το άθροισμα των βαθμών που θα συγκεντρώσουν τα ζευγάρια στις αντίστοιχες κατηγορίες του Κυπέλλου Χριστουγέννων & των Πανελληνίων Αγώνων, σύμφωνα με συγκεκριμένη βαθμολογία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ οι αγώνες θα αρχίζουν το πρωί στις 9.00 και θα ολοκληρώνοντας μετά τις 17.00. Το αγώνισμα Small GP ύψους 1.35μ. είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, ενώ την Κυριακή είναι προγραμματισμένες όλες οι ηλικιακές κατηγορίες, Παίδων, Αμαζόνων, Εφήβων, Νέων Ιππέων και Ενηλίκων.