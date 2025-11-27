Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών

Onsports Team

Τα παιδιά κάτω των 16 ετών θα πρέπει να απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα social media, εκτός εάν οι γονείς τους αποφασίσουν να τους επιτραπεί, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ευρωβουλευτές ενέκριναν την Τετάρτη ένα ψήφισμα σχετικά με τους ηλικιακούς περιορισμούς για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, το ψήφισμα αυξάνει την πίεση για την θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τους κινδύνους που ενέχει η απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο για την ψυχική υγεία των παιδιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ, μελετά ήδη με μεγάλη προσοχή την πρωτοφανής απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Σε ομιλία της τον Σεπτέμβριο, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή του νόμου στην Αυστραλία. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή της στους «αλγόριθμους που εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες των παιδιών με τον ρητό σκοπό να δημιουργήσουν εθισμούς» και είπε ότι οι γονείς αισθάνονται ανίσχυροι απέναντι στο «τσουνάμι της μεγάλης τεχνολογίας που πλημμυρίζει τα σπίτια τους».

Η φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα συσταθεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει συμβουλές για την καλύτερη προσέγγιση στην προστασία των παιδιών.

Αυξάνεται το ενδιαφέρον για την απαγόρευση των social media στα παιδιά

Μια έκθεση εμπειρογνωμόνων που ανατέθηκε πέρυσι από τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν smartphone μέχρι την ηλικία των 13 ετών και social media, όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat, μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Η Christel Schaldemose, ευρωβουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών από την Δανία, η οποία συνέταξε το ψήφισμα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πολιτικοί πρέπει να αναλάβουν δράση για την προστασία των παιδιών: «Δεν είναι μόνο οι γονείς. Η κοινωνία πρέπει επίσης να αναλάβει δράση και να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες είναι ασφαλείς για τους ανηλίκους, αλλά μόνο αν είναι άνω μιας ορισμένης ηλικίας».

Η έκθεσή της ζητούσε την αυτόματη απενεργοποίηση των εθιστικών λειτουργιών στις διαδικτυακές πλατφόρμες όταν χρησιμοποιούνται από ανηλίκους, όπως το doomscrolling (η πράξη της καταναγκαστικής κατανάλωσης μεγάλου όγκου αρνητικών ειδήσεων και οδυνηρού περιεχομένου στο διαδίκτυο), τα βίντεο που αναπαράγονται αυτόματα, οι υπερβολικές ειδοποιήσεις push και οι ανταμοιβές για την επαναλαμβανόμενη χρήση ενός ιστότοπου.

Το ψήφισμα σημείωσε ότι «οι εθιστικές λειτουργίες είναι συχνά εγγενείς στο επιχειρηματικό μοντέλο των πλατφορμών, ιδίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Σε προηγούμενο σχέδιο της έκθεσης της Schaldemose αναφερόταν μια μελέτη σύμφωνα με την οποία ένα στα τέσσερα παιδιά και νέοι παρουσίαζαν «προβληματική» ή «δυσλειτουργική» χρήση των smartphone – συμπεριφορικά πρότυπα που αντανακλούν εθισμό. Το ψήφισμα ανέφερε ότι τα παιδιά πρέπει να είναι 16 ετών για να έχουν πρόσβαση στα social media, αν και οι γονείς μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους από την ηλικία των 13 ετών.

Η ΕΕ επιδιώκει να προστατεύσει τους χρήστες του διαδικτύου από διαδικτυακούς κινδύνους, όπως η παραπληροφόρηση, ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο και το παράνομο περιεχόμενο, μέσω του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ωστόσο, το ψήφισμα αναφέρει ότι ο νόμος αυτός έχει κενά και θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για την προστασία των παιδιών από εθιστικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού και διαδικτυακή εκμετάλλευση, όπως τα οικονομικά κίνητρα για να γίνουν influencers.