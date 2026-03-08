Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα: Πάνω από το €1,80 η βενζίνη – «Άλμα» στις τιμές πετρελαίου

Onsports Team

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στην αγορά καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης να παρουσιάζουν υπερδιπλάσιο ρυθμό ανόδου σε σύγκριση με την αμόλυβδη, η οποία ήδη ξεπέρασε το 1,80€/λίτρο. Σύμφωνα με στοιχεία από τα διυλιστήρια, μέσα σε λίγες ημέρες η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε από το 1,09€ στο 1,28€, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αγγίζει πλέον το 1,02€.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας στην ΕΡΤ εκτίμησε συνολική επιβάρυνση 25 λεπτών για το πετρέλαιο και έως 12 λεπτών για τη βενζίνη.

Η δυσαναλογία αυτή αποδίδεται στην αυξημένη διεθνή ζήτηση, καθώς πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες εγκαταλείπουν το φυσικό αέριο υπέρ των υγρών καυσίμων για τη μείωση του κόστους, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Αξιοσημείωτο είναι πως το 58% της τελικής τιμής της βενζίνης αφορά φόρους και τέλη. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, καθώς το κύμα ανατιμήσεων απειλεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά.