Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα: Πάνω από το €1,80 η βενζίνη – «Άλμα» στις τιμές πετρελαίου
Onsports Team 08 Μαρτίου 2026, 05:06
Σε τροχιά ανόδου τα καύσιμα: Πάνω από το €1,80 η βενζίνη – «Άλμα» στις τιμές πετρελαίου

Το κύμα ανατιμήσεων απειλεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στην αγορά καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης να παρουσιάζουν υπερδιπλάσιο ρυθμό ανόδου σε σύγκριση με την αμόλυβδη, η οποία ήδη ξεπέρασε το 1,80€/λίτρο. Σύμφωνα με στοιχεία από τα διυλιστήρια, μέσα σε λίγες ημέρες η χονδρική τιμή του πετρελαίου κίνησης εκτινάχθηκε από το 1,09€ στο 1,28€, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αγγίζει πλέον το 1,02€.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας στην ΕΡΤ εκτίμησε συνολική επιβάρυνση 25 λεπτών για το πετρέλαιο και έως 12 λεπτών για τη βενζίνη.

Η δυσαναλογία αυτή αποδίδεται στην αυξημένη διεθνή ζήτηση, καθώς πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες εγκαταλείπουν το φυσικό αέριο υπέρ των υγρών καυσίμων για τη μείωση του κόστους, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

Αξιοσημείωτο είναι πως το 58% της τελικής τιμής της βενζίνης αφορά φόρους και τέλη. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας, καθώς το κύμα ανατιμήσεων απειλεί να συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά.

 



