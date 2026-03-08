Πανιώνιος: Τέλος ο Δερμιτζάκης απ’ την ομάδα της Νέας Σμύρνης

Onsports Team

Η ήττα από την Καλαμάτα εντός έδρας οδήγησε τους «κυανέρυθρους» στην απόφαση αντικατάστασης του προπονητή.

Η εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα, που σήμανε την οριστικοποίηση της ανόδου της «Μαύρης Θύελλας» στη Super League, ήταν η τελευταία αναμέτρηση του Παύλου Δερμιτζάκη στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου.

Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 1-0 και βρέθηκαν οκτώ βαθμούς πίσω από τους Μεσσήνιους, δυο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Play Off του Β’ Ομίλου. Όλα αυτά ενώ στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος, ο Πανιώνιος είχε επικρατήσει με 2-0 της Καλαμάτας εκτός έδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη μονομερή διακοπή συνεργασίας της με τον προπονητή Παύλο Δερμιτζάκη. Η εικόνα της ομάδας μας εδώ και αρκετές εβδομάδες δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Διοίκησης, των φιλάθλων αλλά κυρίως της τεράστιας Ιστορίας του Συλλόγου μας.

Αντί η μεγάλη νίκη μέσα στην Καλαμάτα να μας δώσει έξτρα κίνητρο και ώθηση, βλέπουμε αμέσως μετά μία ανεξήγητα διαλυμένη ομάδα, χωρίς μέταλλο, χωρίς στόχο να διεκδικήσει το Πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να χαρίσει μία ξεκούραστη και άκοπη άνοδο στην Καλαμάτα, η οποία μόνο απογοήτευση και μεγάλη λύπη δημιουργεί σε όλους μας.

Ως διοίκηση είμαστε από την πρώτη στιγμή απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις μας απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, η αγωνιστική όμως εικόνα μας λυπεί και αποτελεί ντροπή για τον Σύλλογο.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για όλες τις λανθασμένες επιλογές μας που οδήγησαν στη φετινή αποτυχία και δεσμευόμαστε να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες κινήσεις και ενέργειες, έτσι ώστε η εικόνα της ομάδας μας από εδώ και στο εξής να αρμόζει στο μέγεθος και στην Ιστορία του Συλλόγου».