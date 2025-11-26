Οnsports Τeam

Τσέλσι και Ντόρτμουντ έκαναν καθοριστικά άλματα προς την απευθείας πρόκριση στους «16» του Champions League, σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από το τεράστιο «διπλό» της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Έτιχαντ» επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να προβληματίζει στη League Phase και μάλιστα έμεινε με 10 παίκτες από το 44’ λόγω αποβολής του Αραούχο. Η Τσέλσι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευκαιρία, έκανε… επίδειξη δύναμης στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και με το εμφατικό 3-0 παραμένει σταθερά στη μάχη της απευθείας εισόδου στα νοκ-άουτ, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ντόρτμουντ. Με μια κυριαρχική εμφάνιση και νίκη 4-0 επί της Βιγιαρεάλ, έφτασε τους 10 βαθμούς – όσους και η Τσέλσι – και κρατά την πρόκριση αποκλειστικά στα χέρια της.

Αν το «διπλό» της Ουνιόν επί της Γαλατασαράι νωρίτερα θεωρήθηκε έκπληξη, αυτό που πέτυχε η Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ ήταν… βόμβα μεγατόνων. Οι «ασπιρίνες» έφυγαν από την έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, φτάνοντας τους 8 βαθμούς και μπαίνοντας για τα καλά στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Η Μαρσέιγ, χάρη σε δύο γκολ του Ομπαμεγιάνγκ, επιβλήθηκε 2-1 της Νιούκαστλ και πήρε βαθιά ανάσα. Παράλληλα, η Γιουβέντους σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι επικράτησε 3-2 της Μπόντο Γκλιμτ, με τον Ντέιβιντ να σκοράρει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και να κρατά ζωντανές τις «ζέβρες» στη μάχη των νοκ-άουτ.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρέθηκε στο βασικό σχήμα της Σλάβια Πράγας και αγωνίστηκε για 79 λεπτά στο ισόπαλο 0-0 με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στο μεταξύ, η Νάπολι μπορεί να δυσκολεύτηκε - χάνοντας και πέναλτι με τον Χόιλουντ - αλλά τελικά κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη νίκη της στη League Phase, επικρατώντας 2-0 της Καραμπάγκ.

Νωρίτερα, η Μπενφίκα που είχε στο αρχικό σχήμα τον Βαγγέλη Παυλίδη, επικράτησε 2-0 του Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», χάρη στα γκολ των Νταλ στο 6’ και Μπαρέιρο στο 89’, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση. Αντίθετα, οι Ολλανδοί συνέχισαν την απογοητευτική τους πορεία, μετρώντας πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Την ίδια ώρα, στο «Αλί Σάμι Γεν», η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ υπέγραψε το πρώτο μεγάλο σοκ της βραδιάς, επικρατώντας 1-0 της Γαλατασαράι. Οι Τούρκοι είχαν έρθει με φόρα από τρεις συνεχόμενες νίκες, όμως οι Βέλγοι, με τη δεύτερη εκτός έδρας επιτυχία τους, έμειναν γερά στο κόλπο της πρόκρισης και έστειλαν μήνυμα πως δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη μάχη. Το «χρυσό» τέρμα για τους φιλοξενούμενους σημείωσε ο Πρόμις στο 57’ ενώ για την «Τσιμ Μπομ» αποβλήθηκε στο 89’ ο Αρντά Ουνιάι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Άγιαξ - Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαραϊ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2

Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 4-0

Νάπολι - Καραμπάγκ 2-0

Σλάβια Πράγας - Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

Μπόντο Γκλιμτ - Γιουβέντους 2-3

Μαρσέιγ - Νιούκαστλ 2-1

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου