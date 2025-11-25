Ομάδες

Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 23:52
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφή του στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε λόγο για «σημαντική νίκη» και στάθηκε στην άμυνα.

Όσον αφορά στην Εθνική, είπε ότι: «αν κληθώ τον Φεβρουάριο θα δώσω το παρών»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

  • Στην αρχική τοποθέτηση του είπε: «Ήταν μια σημαντική νίκη και θέλαμε να κλείσουμε τη βδομάδα πριν τη διακοπή για τις εθνικές έτσι για να ηρεμήσουμε και με καθαρό μυαλό να δούμε τη συνέχεια».
  • Για το 25-0 σερί και την άμυνα: «Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο. Βελτιωθήκαμε πολύ μετά το πρώτο δεκάλεπτο, βρήκαμε τους αιφνιδιασμούς και βάλαμε μεγάλα καλάθια, ο Ναν μας ξεκόλλησε επιθετικά, όπως κάνει πάντα»
  • Για τον εαυτό του: «Είμαι πολύ ευγνώμων με πιστεύει η ομάδα ότι και να κάνω. Εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω και να προσπαθώ ότι και να συμβεί».
  • Για την Εθνική ομάδα: «Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο Ζήση, τον Φεβρουάριο στο επόμενο παράθυρο αν κληθώ θα δώσω το παρών».


