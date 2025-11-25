Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

INTIME SPORTS

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για την εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφή του στην Εθνική Ελλάδας.

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε λόγο για «σημαντική νίκη» και στάθηκε στην άμυνα.

Όσον αφορά στην Εθνική, είπε ότι: «αν κληθώ τον Φεβρουάριο θα δώσω το παρών»

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA: