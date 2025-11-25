Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17 και νίκησε την Παρί!
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 20:43
EUROLEAGUE

Euroleague: Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17 και νίκησε την Παρί!

Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17, για να νικήσει 90-89 την Παρί, σε ένα συγκλονιστικό ματς, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Η ομάδα των Εμιράτων, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens επέστρεψε στις νίκες, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Η Ντουμπάι διατήρησε το αήττητο στην έδρα της κι ανέβηκε στο 6-7, ενώ η Παρί, μολονότι μπήκε με… σπασμένα φρένα και προηγήθηκε 34-11 (11’), δεν μπόρεσε να αποφύγει τη δεύτερη σερί ήττα.

Σε ένα ματς με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ, η Ντουμπάι ήταν αυτή που... χαμογέλασε από τη γραμμή των βολών. Ο Ράιτ πέτυχε 4/4 στα τελευταία δευτερόλεπτα ολοκληρώνοντας ένα σερί 7-0, το οποίο διαμόρφωσε το μη αναστρέψιμο 90-86 στο 1’’ για τη λήξη.

Στο ενδιάμεσο ο Ιφί δεν είχε βρει στόχο σε κομβικό σουτ από τα 6,75 για το... προσπέρασμα της Παρί, ενώ όταν βρήκε το τρίποντο στην εκπνοή το μόνο που κατάφερε ήταν να διαμορφώσει το αποτέλεσμα.

Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 24 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φιλίπ Πετρούσεφ. Από την Παρί δεν αρκούσαν οι 22 πόντοι του Ντέρεκ Ουίλις.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89
ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Αμπάς 3, Πρέπελιτς 4 (9ασ.), Μπέρτανς 8 (2), Έλις 3, Άντερσον 12 (3τρ., 6ριμπ.), Καμπενγκέλε 11 (7ριμπ.), Άρμστρονγκ 2, Ράιτ 24 (2τρ., 5ριμπ.), Πετρούσεφ 19 (5ριμπ.), Ράιαν, Καμένιας 4 (5ριμπ.)
ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 13 (2), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 13 (1τρ., 9ασ.), Ερέρα 8 (2), Ρόντεν 5 (5ριμπ.), Στίβενς 9 (5ριμπ.), Φαγιέ 5 (5ριμπ.), Μόργκαν 5, Μπακό 2, Εμπαγιέ 3, Ουατάρα, Ουίλις 22 (4τρ., 7ριμπ.)



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»
2 λεπτά πριν Βαθμολογία Euroleague: Έπιασε κορυφή ο Παναθηναϊκός! - Τέταρτη διαδοχική νίκη για τους «πράσινους»
BET
Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ
3 λεπτά πριν Κλήρωση Τζόκερ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε
35 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Ζημιά» στην Τουρκία η Ουνιόν, πρώτη νίκη για Μπενφίκα - Τα αποτελέσματα
42 λεπτά πριν Champions League: «Ζημιά» στην Τουρκία η Ουνιόν, πρώτη νίκη για Μπενφίκα - Τα αποτελέσματα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved