Euroleague: Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17 και νίκησε την Παρί!

Η Ντουμπάι επέστρεψε από το -17, για να νικήσει 90-89 την Παρί, σε ένα συγκλονιστικό ματς, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Η ομάδα των Εμιράτων, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens επέστρεψε στις νίκες, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Η Ντουμπάι διατήρησε το αήττητο στην έδρα της κι ανέβηκε στο 6-7, ενώ η Παρί, μολονότι μπήκε με… σπασμένα φρένα και προηγήθηκε 34-11 (11’), δεν μπόρεσε να αποφύγει τη δεύτερη σερί ήττα.

Σε ένα ματς με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ, η Ντουμπάι ήταν αυτή που... χαμογέλασε από τη γραμμή των βολών. Ο Ράιτ πέτυχε 4/4 στα τελευταία δευτερόλεπτα ολοκληρώνοντας ένα σερί 7-0, το οποίο διαμόρφωσε το μη αναστρέψιμο 90-86 στο 1’’ για τη λήξη.

Στο ενδιάμεσο ο Ιφί δεν είχε βρει στόχο σε κομβικό σουτ από τα 6,75 για το... προσπέρασμα της Παρί, ενώ όταν βρήκε το τρίποντο στην εκπνοή το μόνο που κατάφερε ήταν να διαμορφώσει το αποτέλεσμα.

Κορυφαίος των νικητών ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ με 24 πόντους, ενώ 19 πρόσθεσε ο Φιλίπ Πετρούσεφ. Από την Παρί δεν αρκούσαν οι 22 πόντοι του Ντέρεκ Ουίλις.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Αμπάς 3, Πρέπελιτς 4 (9ασ.), Μπέρτανς 8 (2), Έλις 3, Άντερσον 12 (3τρ., 6ριμπ.), Καμπενγκέλε 11 (7ριμπ.), Άρμστρονγκ 2, Ράιτ 24 (2τρ., 5ριμπ.), Πετρούσεφ 19 (5ριμπ.), Ράιαν, Καμένιας 4 (5ριμπ.)

ΠΑΡΙ (Ταμπελίνι): Χίφι 13 (2), Καβαλιέρ 4, Ρόμπινσον 13 (1τρ., 9ασ.), Ερέρα 8 (2), Ρόντεν 5 (5ριμπ.), Στίβενς 9 (5ριμπ.), Φαγιέ 5 (5ριμπ.), Μόργκαν 5, Μπακό 2, Εμπαγιέ 3, Ουατάρα, Ουίλις 22 (4τρ., 7ριμπ.)