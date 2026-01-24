Ομάδες

Συνελήφθη ο Ryan Wedding, πρώην Ολυμπιονίκης του snowboard που διακινούσε ναρκωτικά
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 05:06
ΣΠΟΡ

Οι Αρχές τον κατηγορούν ότι ηγούνταν διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

O Ryan Wedding, πρώην Ολυμπιονίκης στο snowboard, ο οποίος κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθη. Ο Καναδός αθλητής, που είχε συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002, βρισκόταν στη λίστα των «δέκα πιο καταζητούμενων» του FBI.

Οι Αρχές τον κατηγορούν ότι ηγούνταν διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από την Κολομβία προς τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται και σε σειρά ανθρωποκτονιών, μεταξύ των οποίων και δολοφονίες από λάθος ταυτότητα ενός ζευγαριού, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2025, ο Wedding είχε προστεθεί επίσημα στη λίστα των πιο «επικίνδυνων καταζητουμένων» των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών, με το FBI να προσέφερε αμοιβή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη ή την παραπομπή του στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το NBC News, περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύλληψή του αναμένεται να δοθούν σε επίσημη συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Ο Wedding χρησιμοποιούσε σειρά ψευδωνύμων, όπως «El Jefe», «Giant», «Public Enemy», «James Conrad King» και «Jesse King», γεγονός που δυσκόλευε τον εντοπισμό του.

 



ΣΠΟΡ
