Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Γκουαρντιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 02:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκουαρντιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε το καπέλο στους «κανονιέρηδες» και τους θεωρεί απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

Ως «την καλύτερη ομάδα του κόσμου» τη δεδομένη στιγμή χαρακτήρισε την Άρσεναλ ο Πεπ Γκουαρντιόλα, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Γουλβς για την Premier League. Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι έπλεξε το εγκώμιο των «κανονιέρηδων», τονίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του συνεχίζει να ελπίζει ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση στη βαθμολογία, όπου οι Λονδρέζοι έχουν εξασφαλίσει ένα προβάδισμα επτά βαθμών. Ο Καταλανός προπονητής υπογράμμισε ότι, αν και η Σίτι έχει επιστρέψει στο παρελθόν από ανάλογες διαφορές, φέτος η αποστολή είναι πιο δύσκολη, λόγω της ποιότητας της Άρσεναλ. «Ελπίζω ότι μπορούμε να τους πλησιάσουμε, να βελτιωθούμε και να έχουμε μία ευκαιρία να τους ξεπεράσουμε» δήλωσε ο Γκουαρντιόλα.

Στην επισήμανση δημοσιογράφου ότι η Μάντσεστερ Σίτι προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες, στο πρωτάθλημα από τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ και στο Champions League από τη Μπόντο Γκλιμτ και καλείται να ανακάμψει, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με δηκτικό τρόπο: «Ισως να ήσασταν διακοπές, αλλά πριν από μία εβδομάδα ήμασταν στο Νιούκαστλ και νικήσαμε 2-0 (σ.σ. στον ημιτελικό του League Cup), απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα που παίζει στο Champions League» είπε ο Γκουαρντιόλα και κατέληξε: «Έχω μία εκπληκτική ομάδα, ένα εκπληκτικό γκρουπ παικτών, είμαστε ενωμένοι. Είμαστε μία φανταστική ομάδα, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό».



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γκουαρντιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»
50 λεπτά πριν Γκουαρντιόλα: «Η Άρσεναλ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
3 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ
3 ώρες πριν Asteras Aktor: Με Δεληγιαννίδη κόντρα στην ΑΕΚ
ΣΠΟΡ
Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
4 ώρες πριν Εθνική Πόλο: Απέναντι στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved