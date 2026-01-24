Euroleague Βαθμολογία: Μυθική ανατροπή Παρτιζάν επί της Χάποελ, η θέση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική με επικρατήσεις των φαβορί και θρίαμβο των Σέρβων κόντρα στη Χάποελ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Με τέσσερις αναμετρήσεις… έπεσε η αυλαία μιας ακόμη «διαβολοβδομάδας». Η 24η αγωνιστική ολοκληρώθηκε, με τη νίκη της Παρτίζαν να ξεχωρίζει. Σε ένα εκπληκτικό ματς, οι Σέρβοι επικράτησαν της Χάποελ Τελ Αβίβ στην παράταση με 104-101. Η κανονική διάρκεια έληξε 88-88.
Το ματς έγινε το Μόναχο. Οι Ισραηλινοί που «έπεσαν» απ’ την κορυφή, ήταν μπροστά μέχρι και με 27 πόντους (37-64). Με μεγάλη ανατροπή και μοιραία λάθη των φιλοξενούμενων, η Παρτίζαν έφτασε τελικά στη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.
Στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 84-71 επί της Μπασκόνια. Στην Μπολόνια με μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο, ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις νίκες επικρατώντας της Βίρτους 102-93. Τέλος στη Λιόν η Μπαρτσελόνα αν και δυσκολεύτηκε, επιβλήθηκε της Βιλερμπάν με 98-91.
Ο Ολυμπιακός είναι 5ος στην κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της 24ης αγωνιστικής, μία νίκη πίσω απ’ την κορυφή. Στο -2 ο Παναθηναϊκός AKTOR που βρίσκεται στην 9η θέση, με την δεκάδα να έχει διαφορά μόλις δύο νικών από την πρώτη ως την 10η θέση!
EUROLEAGUE - 24η αγωνιστική
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός AKTOR 75-71
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98
Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 παρ. (88-88κ.α.)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8
Ολυμπιακός 15-8
Μονακό (Μονακό) 15-9
Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
Παναθηναϊκός AKTOR 14-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16
Παρτιζάν (Σερβία) 8-16
Παρί (Γαλλία) 7-16
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η)
28/1
Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης
29/1
Φενερμπαχτσέ – Αναντολού Εφές
Χαποέλ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτιζάν
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
30/1
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR
Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας