ΚΕΔ: «Δεν υπάρχει πέναλτι για τον Ολυμπιακό»

Onsports Team

Τις επίμαχες φάσεις της 11ης αγωνιστικής της Super League ανέλυσε ο Πάολο Βαλέρι, VAR Manager της ΚΕΔ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση πέναλτι στη φάση του Ολυμπιακού, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρχε λόγος να τον καλέσει ο VAR.

Ο Ιταλός στάθηκε στο πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός σε τράβηγμα στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, αλλά και στο χέρι του Λιάσου στην αναμέτρηση του Πανσερραϊκού με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Πάολο Βαλέρι ανέλυσε:

Το πέναλτι που κέρδισε ο Παναιτωλικός: «Εδώ ο αμυνόμενος ελέγχει την μπάλα και ο επιτιθέμενος δεν βρίσκεται αρκετά κοντά για να τη διεκδικήσει. Ο αμυνομένος ακουμπάει ελαφρά με τα δάχτυλα το πρόσωπο του αντιπάλου του και ο επιτιθέμενος παραμένει στο έδαφος. Ενώ περιμένουμε από τους διαιτητές να τιμωρούν το χτύπημα με το χέρι στο κεφάλι του όταν αυτό είναι ριψοκίνδυνο και εντός της περιοχής πέναλτι, μια ελάχιστη επαφή, όπως αυτή δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί ριψοκίνδυνη. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση, αλλά περιμέναμε το παιχνίδι να συνεχιστεί».

Το χέρι που προηγήθηκε στο γκολ του Παναιτωλικού: «Κατά τη διάρκεια της φάσης που οδηγεί στο γκολ, ο επιτιθέμενος ελέγχει την μπάλα με το δεξί του πόδι και αυτή αλλάζει πορεία χτυπώντας το αριστερό του χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση. Τέτοιες ενέργειες δεν θεωρούνται παράβαση επειδή το χέρι βρίσκεται σε φυσική θέση, αλλά και γιατί ο παίκτης δεν κάνει κάποια επιπλέον κίνηση με το χέρι του για να σταματήσει την μπάλα».

Το πέναλτι του Ελ Κααμπί: «To VAR κάλεσε τον διαιτητή σε onfield review, αφού θεώρησε παράβαση ένα κράτημα του αμυνόμενου στη φανέλα του επιτιθέμενου. Οι δύο παίκτες διεκδικούν την μπάλα και ενώ ο αμυνόμενος κρατάει για λίγο τη φανέλα του επιτιθέμενου, όταν σταματάει το κράτημα ο επιτιθέμενος πέφτει με τρόπο που δεν συνάδει με το κράτημα. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του VAR, καθώς δεν είναι ένα ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή».

Το χέρι του Λιάσου: «Ο αμυνόμενος πηδάει για να ελέγξει την μπάλα με το σώμα του, αλλά αυτή χτυπάει στο αριστερό του χέρι. Το χέρι είναι σε εντελώς φυσική θέση, κοντά στο σώμα και η κίνηση του παίκτη δεν θεωρείται αξιόποινη, γιατί το χέρι του παραμένει στην ίδια θέση. Σε αυτή την περίπτωση δεν περιμένουμε καταλογισμό πέναλτι ή παρέμβαση του VAR».