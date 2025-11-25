Εβερτον: Ζήτησε δημόσια συγνώμη ο Γκέιγ για το χαστούκι στον συμπαίκτη του

Οnsports Τeam

Ο Ιντρίσα Γκέιγ είναι το πρόσωπο της εβδομάδας στην Premier League, μετά την αδιανόητη συμπεριφορά του στο ματς της Εβερτον στο «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σενεγαλέζος αμυντικός μέσος άφησε τους πάντες άφωνους όταν χαστούκισε τον συμπαίκτη του στην ομάδα του Μέρσεϊσάιντ, Μάικλ Κιν και αποβλήθηκε στο 14ο λεπτό. Μπορεί η ομάδα του τελικά να πήρε τη νίκη με 1-0, αλλά όλοι μιλούν και καταδικάζουν τη συμπεριφορά του.

Ο έμπειρος χαφ των «ζαχαρωτών» πάντως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολογήθηκε δημόσια προς τον κόσμο της ομάδας, το σύλλογο και φυσικά τον συμπαίκτη του:

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τον συμπαίκτη μου Μάικλ Κιν. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αντίδρασή μου. Ζητώ επίσης συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο, τους φιλάθλους και τον σύλλογο. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι ή τις αξίες που πρεσβεύω. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι ψηλά, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί τέτοια συμπεριφορά. Θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί».

Να σημειωθεί πως την προηγούμενη φορά που αποβλήθηκε κάποιος ποδοσφαιριστής της Premier League για βιαιοπραγία εις βάρος συμπαίκτη του ήταν πριν από 17 χρόνια, με τους Ρικάρντο Φούλερ και Άντι Γκρίφιν να αποβάλλονται με απευθείας κόκκινη κάρτα σε αγώνα της Στόουκ για μεταξύ τους συμπλοκή.