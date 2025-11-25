Ομάδες

Πέντε ταξίδια και μια... κηδεία! Αξέχαστο δώρο από τον Ηρακλή για τα 117 χρόνια ιστορίας
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 15:38
ΣΠΟΡ / Ηρακλής

Πέντε ταξίδια και μια... κηδεία! Αξέχαστο δώρο από τον Ηρακλή για τα 117 χρόνια ιστορίας

Το απίστευτο δώρο του ΓΣ Ηρακλής με αφορμή τη συμπλήρωση 117 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο ΓΣ Ηρακλής συμπληρώνει 117 χρόνιας ζωής και η διοίκησή του ανακοίνωσε μερικά από τα κορυφαία δώρα που θα δοθούν στην ετήσια γιορτή του συλλόγου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πολλά ταξίδια, αλλά και ένα για... τον άλλο κόσμο. Συγκεκριμένα, ένα γραφείο τελετών κάνει δώρο μία κηδεία!

«117 ΧΡΟΝΙΑ – 117 ΔΩΡΑ!
Στον Ετήσιο Χορό του Γ.Σ. Ηρακλής ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη κλήρωση που έγινε ποτέ!
Συνολικά 117 δώρα, για να τιμήσουμε τα 117 χρόνια του Συλλόγου μας!
Τα καλύτερα από αυτά παρουσιάζονται στην αφίσα που ακολουθεί!
Σας περιμένουμε αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Monalisa Music Hall (Αγγελάκη 25)», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Δείτε το post:



