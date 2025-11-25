Το κάλεσμα των Αταμάν, Σλούκα και Χουάντσο για το 4o Τουρνουά Μπάσκετ «Αλέξανδρος»

Η σπουδαία αυτή πρωτοβουλία για τη στήριξη των παιδιών που αγωνίζονται στα νοσοκομεία, θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου στο Telekom Center Athens, μετά από δωρεάν παραχώρηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με τη συμμετοχή 12 διαφορετικών μπασκετικών ακαδημιών (Παναθηναϊκός, Πανερυθραϊκός, Πεντέλη, Ολυμπιακός, Πρωτέας Σχηματαρίου, ΑΓΕΧ, ΑΓΕΧ 2024, ΑΕΠ, ΓΑΣ Βασιλικού) που θα αγωνιστούν για τα παιδιά που παλεύουν στα νοσοκομεία.

Η είσοδος στο πιο συγκινητικό τουρνουά μπάσκετ είναι ελεύθερη για το κοινό και όποιος θέλει μπορεί να ενισχύσει το έργο του συλλόγου αγοράζοντας ένα λούτρινο αλογάκι, όπως αυτό που είχε ζωγραφίσει ο Αλέξανδρος.

Το δικό τους κάλεσμα για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία έκαναν οι Εργκίν Αταμάν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

"Ο σύλλογός μας, τιμώντας τη μνήμη του εμπνευστή του, Αλέξανδρου Δαρδώνη, ο οποίος αγαπούσε βαθιά το μπάσκετ, διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά το φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ «Αλέξανδρος».

Ο Αλέξανδρος, όσο νοσούσε, δημιούργησε ένα μετάλλιο τιμής και ανδρείας, ζωγραφίζοντας πάνω του ένα άλογο, έναν χαρούμενο ήλιο και τη φράση: «Να θυμάσαι, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Αλέξανδρος». Το μετάλλιο αυτό το πρόσφερε στα παιδιά που νοσηλεύονταν και αγωνίζονταν για τη ζωή τους, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και κουράγιο.

Μετά τον χαμό του, η μητέρα του και Πρόεδρος του συλλόγου, Ματίνα Κυριάκου, συνεχίζει το έργο του, μεταφέροντας ελπίδα και στήριξη στα παιδιά που νοσούν.

Μέσα από ποικίλες δράσεις, ο σύλλογός μας έχει ενισχύσει δεκάδες παιδιατρικές πτέρυγες νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα στηρίζει ενεργά τις οικογένειες των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη.

Στο φετινό τουρνουά, παιδιά από ακαδημίες μπάσκετ αγωνίζονται συμβολικά για τα παιδιά που παλεύουν μέσα στα νοσοκομεία.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στα παιδιά που νοσούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα —και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες από κοντά— θα παραμείνουν δεσμευμένες!

Σε αυτές δεν θα καθίσει κανείς μας… παρά μόνο τα «αλογάκια του Αλέξανδρου»: χειροποίητα, βελούδινα, υποαλλεργικά, πανομοιότυπα με το άλογο που σχεδίασε στο μετάλλιό του, κατασκευασμένα από ελληνική βιοτεχνία.

Εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες και ταυτόχρονα να προσφέρετε ένα υπέροχο δώρο στα παιδιά του ογκολογικού, αγοράζοντας ένα ή περισσότερα αλογάκια και τοποθετώντας τα στις θέσεις αυτές.

Στη συνέχεια, τα αλογάκια θα δοθούν από εμάς στα παιδιά που νοσηλεύονται στα παιδοογκολογικά νοσοκομεία όλης της χώρας.

Όσοι βρίσκεστε μακριά, μπορείτε να αγοράσετε αλογάκια μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό του συλλόγου (τιμή: 20€).

Τράπεζα Πειραιώς

GR80 0171 5790 0065 7916 2716 093

Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών με νεοπλασματική ή άλλη σοβαρή ασθένεια «Θα ξαναβγεί ο ήλιος – Αλέξανδρος»

Αιτιολογία: Αλογάκι + Ονοματεπώνυμο

Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά θα λάβουν μετάλλιο, μπλούζα του συλλόγου και βεβαίωση συμμετοχής.

Παράλληλα, πιστοποιημένοι από το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» εθελοντές του συλλόγου θα πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά ενημέρωση και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Για εμάς, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία ότι η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens.

Τη διοργάνωση στηρίζει, για ακόμη μία χρονιά, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, με φιλικούς αγώνες στα επιμέρους γήπεδα και στο Glass Floor.

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Είσοδος κοινού / Ομάδων

Η πρόσβαση θα γίνεται από την κατηφόρα του Sports Hall: