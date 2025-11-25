Ομάδες

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 14:01
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια

Τη στιγμή που ο Ντραγκόφσκι επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε στα χέρια του τη διάγνωση για τους δύο τραυματίες από το ματς με τον Πανσερραϊκό. 

Λαφόν και Τσιριβέγια ήταν οι δύο άτυχοι παίκτες του Παναθηναϊκού, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Πανσερραϊκό από τον οποίο και αποχώρησαν τραυματίες, με τους ανθρώπους του "τριφυλλιού" να περιμένουν με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσωεν στις οποίες υποβλήθηκαν. 

Σύμφωνα με τη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας ο πορτιέρο των "πράσινων" έχει υποστή θλάση στον δικέφαλο, ενώ ο έμπειρος χαφ φλεγμονή στον αστράγαλο.

Όπως γίνεται αντιλητπό ο Λαφόν αναμένεται να μείνει εκτός για δύο με τρεις εβδομάδες, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία του Τσιριβέγια στα επόμενα παιχνίδια, μιας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί ανάλογα με την αποθεραπεία του τις επόμενες ημέρες. 

Στα ευχάριστα η επιστροφή του Ντραγκόφσκι, ενώ τη θεραπεία του συνεχίζει ο Κυριακόπουλος και το ατομικό τους πρόγραμμα οι Πελίστρι, Σάντσες. 

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική, παιχνίδι στο μισό γήπεδο και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στα τελειώματα


