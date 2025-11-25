Μπαρτζώκας: «Από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague ο Ερυθρός Αστέρας»

Οnsports Τeam

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις δυσκολίες του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα και την αγωνιστική άνοδο του Σέιμπεν Λι.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Βελιγράδι, όπου και την Τετάρτη (26/11, 20:30) θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο και αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγώνα, αλλά και στην παρουσία του Σέιμπεν Λι στα τελευταία ματς και όσα περιμένει από τον Αμερικανό γκαρντ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

Για το ματς και τον Ερυθρό Αστέρα: «Δεν είναι απλά ανοδική η πορεία είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Παίζουν καλά στην άμυνα, έχουν αυτοπεποίθηση για έχουν κλειστό ροτέισον. Είναι δύσκολη η αποστολή μας και πρέπει να παίξουμε πραγματικά καλά. Πρέπει να πάρουμε γρήγορες αποφάσεις. Παίζουν με σχήματα με τον Οτζελέγιε στο 5. Είναι μία σειρά πραγμάτων που κάνουν καλά και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με βάση το πλάνο μας. Είμαστε μία ομάδα που μπορούμε να πασάρουμε καλά και να σουτάρουμε με καλά ποσοστά».

Για το γεγονός πως αποτελεί τον μακροβιότερο προπονητή στην Ευρωλίγκα: «Είναι πολύ δύσκολο. Αυτήν την στιγμή οι προπονητές με τόσα πολλά παιχνίδια με τον προπονητή να έχει όλο και μικρότερο ρόλο και οι προπονητές χάνουν τη δουλειά τους. Το ότι είμαι τόσα χρόνια εδώ σημαίνει πως οι Πρόεδροι έχουν εμπιστοσύνη σε μένα και το σταφ μου. Πάντα η παρουσία έχει να κάνει και με τους τίτλους».

Για τους τραυματίες και τον Λι: «Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Είναι ένα παιδί που πάντα προσπαθεί 100%. Έχει μεγάλη ικανότητα να σκοράρει. Το θέμα είναι πως αυτό που μας λείπει είναι το playmaking. Αν ανταποκριθεί σε αυτό δεν θα έχουμε θέμα. Έχει πολλές ικανότητες. Πρέπει να μάθει να τρέχει το παιχνίδι της ομάδας περισσότερο».