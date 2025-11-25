Λι: «Εγώ προσπαθώ να κάνω πάντα τη δουλειά μου»

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για το Βελιγράδι και ο Σέιμπεν Λι μίλησε για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά και τη δική του εμφάνιση στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μια δύσκολη αποστολή αύριο το βράδυ στο Βελιγράδι, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Σέιμπεν Λι, όπως έδειξε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι σε καλή κατάσταση και κατά την αναχώρηση της ομάδας για Σερβία αναφέρθηκε τόσο στους αντιπάλους, όσο και στην προσωπική του απόδοση.

Αναλυτικά:

Για το ότι οι αγώνες στο Βελιγράδι είναι δύσκολοι και τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους οι παίκτες: «Συζητήσαμε πριν από το παιχνίδι, κάναμε σκάουτινγκ. Δεν θα αποκαλύψω τα μυστικά της ομάδας. Μας είπε ο προπονητής τι να προσέξουμε στην άμυνα και την επίθεση“.

Για το τι περιμένει από την ατμόσφαιρα: «Θα είναι η πρώτη μου φορά που παίζω εκεί. Η ατμόσφαιρα είναι ενδιαφέρουσα, ανυπομονώ να τη δω».

Για τις απουσίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός: «Έχουμε κάποιες απουσίες, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε για να νικήσουμε».

Για το αν η τελευταία του εμφάνιση στο πρωτάθλημα ήταν δήλωση: «Εγώ προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου».