Παναθηναϊκός: Στο μυαλό του Ράφα Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» ξεκινούν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Στουρμ Γκρατς, με τον Ισπανό τεχνικό να πρέπει να διαχειριστεί τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, ενώ την ίδια στιγμή στο πίσω μέρος του μυαλού του βρίσκεται και το Κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Μία πολύ κρίσιμη εβδομάδα είναι αυτή που έχει ξεκινήσει για τον Παναθηναϊκό, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε ελληνικό επίπεδο.

Την Πέμπτη το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται τη Στουρμ Γκρατς σε ένα παιχνίδια άκρως… κομβικό για τη συνέχεια της ομάδας στο Europa League. Μετά το διπλό στο Μάλμε οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα στην έδρα τους, έτσι ώστε να κάνουν αποφασιστικό βήμα για να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην επόμενη φάση.

Και την Κυριακή ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο για την προσπάθεια του «τριφυλλιού» να αναρριχηθεί ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία της Stoiximan Super League και να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Ο Ράφα Μπενίτεθ καλείται να διαχειριστεί μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, μιας και από τη μία θα πρέπει να διατηρήσει την πνευματική ετοιμότητα των παικτών του ανά.. περίσταση και επιπλέον να βρει λύσεις για τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι «πράσινοι» στον αγώνα των Σερρών είχαν 8 παίκτες εκτός αγωνιστικής δράσης και παράλληλα είδαν τους Λαφόν και Τσιριβέγια να αποχωρούν τραυματίες και θεωρητικά να μην υπολογίζονται για τον ευρωπαϊκό αγώνα του «τριφυλλιού». Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι στα τελευταία παιχνίδια του Ισπανού, αποτελούν βασικά συστατικά της ενδεκάδας και του τρόπου που λειτουργεί η ομάδα. Με τον πρώτο να είναι στην καλύτερή του φάση από τη στιγμή που ήρθε στον Παναθηναϊκό και τον δεύτερο να λειτουργεί ως ο… προπονητής πάνω στο χορτάρι από την ημέρα της έλευσης του Ράφα Μπανίτεθ. Σύνολο: 10 παίκτες εκτός.

Η περίπτωση του τερματοφύλακα, πάντως, μοιάζει πιο εύκολη μιας και σε πιθανή απουσία του Λαφόν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως ο Ντραγκόφσκι θα έχει επιστρέψει ξεπερνώντας την ίωση που τον ταλαιπώρησε (με τον Κότσαρη να είναι στον πάγκο).

Στις θέσεις, όμως, των κεντρικών χαφ τα πράγματα είναι περίπλοκα. Πιθανή απουσία του Τσιριβέγια δημιουργεί μεγάλο θέμα στην ομάδα γιατί στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη Μάλμε στη Σουηδία, ο Μανώλης Σιώπης συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, κάτι που σημαίνει πως τούτη την ώρα ο Παναθηναϊκός στις θέσεις των κεντρικών χαφ έχει μόνο τον Άνταμ Τσέριν (από τη στιγμή που ο Ρενάτο Σάντσες δεν έχει καταφέρει ακόμη να προπονηθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα), με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να βρει λύσει εκ των έσω.