Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Αναβολή στη δικαστική διαμάχη με τον Μήτογλου
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 13:37
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Αναβολή στη δικαστική διαμάχη με τον Μήτογλου

Αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης αντιδικίας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Σίμο Μήτογλου.

Η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ προχώρησε στην αναβολή, για τις 8 Δεκεμβρίου, της εκδίκασης για την υπόθεση των προσφυγών που κατέθεσαν ΠΑΕ ΑΕΚ και Σίμος Μήτογλου.

Η Ένωση ζητάει να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, με υπέρ της όρους, ενώ ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αιτείται να λυθεί η συνεργασία του με τους δικούς του όρους, κάνοντας λόγο για «μείωση προσωπικότητας» επειδή από το καλοκαίρι δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Πέντε ταξίδια και μια... κηδεία! Αξέχαστο δώρο από τον Ηρακλή για τα 117 χρόνια ιστορίας
4 λεπτά πριν Πέντε ταξίδια και μια... κηδεία! Αξέχαστο δώρο από τον Ηρακλή για τα 117 χρόνια ιστορίας
ΜΠΑΣΚΕΤ
Το κάλεσμα των Αταμάν, Σλούκα και Χουάντσο για το 4o Τουρνουά Μπάσκετ «Αλέξανδρος»
12 λεπτά πριν Το κάλεσμα των Αταμάν, Σλούκα και Χουάντσο για το 4o Τουρνουά Μπάσκετ «Αλέξανδρος»
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague ο Ερυθρός Αστέρας»
19 λεπτά πριν Μπαρτζώκας: «Από τις καλύτερες ομάδες στην EuroLeague ο Ερυθρός Αστέρας»
EUROLEAGUE
Λι: «Εγώ προσπαθώ να κάνω πάντα τη δουλειά μου»
39 λεπτά πριν Λι: «Εγώ προσπαθώ να κάνω πάντα τη δουλειά μου»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved