AEK: Αναβολή στη δικαστική διαμάχη με τον Μήτογλου

Οnsports Τeam

Αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης αντιδικίας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Σίμο Μήτογλου.

Η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ προχώρησε στην αναβολή, για τις 8 Δεκεμβρίου, της εκδίκασης για την υπόθεση των προσφυγών που κατέθεσαν ΠΑΕ ΑΕΚ και Σίμος Μήτογλου.

Η Ένωση ζητάει να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, με υπέρ της όρους, ενώ ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αιτείται να λυθεί η συνεργασία του με τους δικούς του όρους, κάνοντας λόγο για «μείωση προσωπικότητας» επειδή από το καλοκαίρι δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.