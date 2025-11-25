Ομπράντοβιτς: «Όλοι έτοιμοι, εκτός από τον Νταβίντοβατς»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και στάθηκε στη μία και μοναδική απουσία της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακόςθα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα (26/11, 20:30) για τη Euroleague, με τις δύο ομάδες να είναι στο 8-4 και να δίνουν τη μάχη τους στο Βελιγράδι.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε ενόψει της αναμέτρησης και στάθηκε στις απουσίες. Επιβεβαίωσε ότι όλοι είναι έτοιμοι για τον αγώνα εκτός από τον Ντέγιαν Νταβίντοβατς που έχασε και και τη συγκέντρωση της εθνικής ομάδας της Σερβίας εξαιτίας του τραυματισμού του.

«Πρέπει να το συνηθίσουμε σιγά σιγά, το πρόγραμμα είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα, πρέπει να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Ξέρεις λίγο πολύ τι να κάνεις εναντίον του Ολυμπιακού, έπαιξα πολύ μαζί τους και δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, απλώς άλλαξαν λίγο την ομάδα, η έμφαση δίνεται στο οργανωμένο παιχνίδι, μπερδεύουν τον αντίπαλο με τις κινήσεις τους και ελέγχουν τον ρυθμό του παιχνιδιού», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: ««Εκτός από τον Νταβίντοβατς, όλοι είναι έτοιμοι. Πρόθυμοι να ανταγωνιστούν. Είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος που το αξίζει. Ανυπομονώ να έρθει το διάλειμμα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιες ιδέες, αυτό προσπαθούσα να κάνω, αλλά αναγνώρισα ποιον και πώς να χρησιμοποιήσω».