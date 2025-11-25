Ομάδες

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Βγήκε» η αποστολή των Μαδριλένων - Ποιοι έμειναν εκτός
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 14:21
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός / Ρεάλ Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Βγήκε» η αποστολή των Μαδριλένων - Ποιοι έμειναν εκτός

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με πολλά και σημαντικά προβλήματα έρχεται στην Ελλάδα η ισπανική ομάδα για το αυριανό παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».  

Γνωστή έγινε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης". 

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να διαχειριστεί σειρά σημαντικών προβλημάτων, κυρίως στην αμυντική του γραμμή, ενώ τεράστιας σημασίας η απουσία του Τιμπό Κορτουά. 

Ο τεχνικός της Ρεάλ θα πάρει μαζί του στην Ελλάδα 20 ποδοσφαιριστές αφήνοντας στη Μαδρίτη τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίας.


