Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: «Βγήκε» η αποστολή των Μαδριλένων - Ποιοι έμειναν εκτός
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με πολλά και σημαντικά προβλήματα έρχεται στην Ελλάδα η ισπανική ομάδα για το αυριανό παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».
Γνωστή έγινε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης".
Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να διαχειριστεί σειρά σημαντικών προβλημάτων, κυρίως στην αμυντική του γραμμή, ενώ τεράστιας σημασίας η απουσία του Τιμπό Κορτουά.
Ο τεχνικός της Ρεάλ θα πάρει μαζί του στην Ελλάδα 20 ποδοσφαιριστές αφήνοντας στη Μαδρίτη τους Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο και Αλάμπα.
Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ: Λούνιν, Γκονζάλεθ, Ναβάρο, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Φ. Γκαρθία, Μεντί, Μπέλιγχαμ, Καμαβίνγκα, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονζάλο, Μπραχίμ Ντίας.
?✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025
? @olympiacosfc pic.twitter.com/jVJ8JxGmGb