Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο με Κουρτουά - Ο λόγος της απουσίας του
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 12:05
CHAMPIONS LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο με Κουρτουά - Ο λόγος της απουσίας του

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Μαδριλένους που δε μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του έμπειρου τερματοφύλακα.

Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε για τη Ρεάλ και τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε εκτός από τον αγώνα με τον Ολυμπιακόστο Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο 33χρονος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Τσάμπι Αλόνσο. 

Η ανάρτηση της Ρεάλ αναφέρει πως ο Κουρτουά θα βρίσκεται από ιατρική παρακολούθηση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί για να ξεκαθαρίσει πλήρως το διάστημα της απουσίας του.


