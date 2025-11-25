Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Απρόοπτο με Κουρτουά - Ο λόγος της απουσίας του
Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Μαδριλένους που δε μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του έμπειρου τερματοφύλακα.
Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε για τη Ρεάλ και τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς ο Τιμπό Κουρτουά τέθηκε εκτός από τον αγώνα με τον Ολυμπιακόστο Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο 33χρονος ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Τσάμπι Αλόνσο.
Η ανάρτηση της Ρεάλ αναφέρει πως ο Κουρτουά θα βρίσκεται από ιατρική παρακολούθηση και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί για να ξεκαθαρίσει πλήρως το διάστημα της απουσίας του.
Parte médico de Courtois.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025
