Champions League: Επιστροφή στη δράση με Τσέλσι - Μπαρτσελόνα | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 08:44
CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Επιστροφή στη δράση με Τσέλσι - Μπαρτσελόνα | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

To Champions League επιστρέφει με το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα να ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase.

Μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και την επιστροφή των εθνικών πρωταθλημάτων, ήρθε η ώρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Champions League επιστρέφει και το διήμερο 25-26 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η 5η αγωνιστική της League Phase.

H αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι φυσικά το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και το Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου.

Από το σημερινό πρόγραμμα, ωστόσο, δεσπόζει η αναμέτρηση Τσέλσι – Μπαρτσελόνα.

Το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (26/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD και το MEGA.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Champions League

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Άγιαξ – Μπενφίκα (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)
  • Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Τσέλσι – Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
  • Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Νάπολι – Καραμπάγκ (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)
  • Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)
  • Μαρσέιγ – Νιούκαστλ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Σλάβια Πράγας – Μπιλμπάο (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Πάφος – Μονακό (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
  • Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)
  • Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)
  • Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 4HD)
  • Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)
  • Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD & START)
  • Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)


