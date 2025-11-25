Ομάδες

«Πράσινος» ο κορυφαίος σκακιστής
Οnsports Τeam 25 Νοεμβρίου 2025, 14:32
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

«Πράσινος» ο κορυφαίος σκακιστής

Εξήντα ένα ολόκληρα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Σταύρος Ιατρίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην 19η Σκακιστική Ολυμπιάδα, που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ.

Ο Σταύρος Ιατρίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην 19η Σκακιστική Ολυμπιάδα, που έγινε το 1964 στο Τελ Αβίβ, στην κατηγορία των σκακιστικών προβλήματων «ορθόδοξο τριών κινήσεων» και ο Σύλλογος δεν λησμονεί τη στιγμή.

Στην 16η Ολυμπιάδα Σκακιού του Τελ Αβίβ ο συνταγματάρχης του ελληνικού στρατού Σταύρος Ιατρίδης και σκακιστής του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε παμψηφεί χρυσός ολυμπιονίκης στην σύνθεση, στην κατηγορία ορθόδοξου τριών κινήσεων.

Ήταν το τέταρτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που είχε πάρει μέχρι τότε η Ελλάδα (μετά από Τσικλητήρα, Λούη, και τέως Κωνσταντίνο).

ΙΘ



