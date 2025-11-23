Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Μπακασέτας πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο το γκολ στις Σέρρες - Βίντεο

Οnsports Τeam

Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε μετά από 11 μήνες με τον Παναθηναϊκό και το πανηγύρισε ανάλογα στο 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοδική πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του και πέτυχε μια ακόμα νίκη για τη Super league, επικρατώντας εμφατικά με 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Τον δρόμο για τη νίκη άνοιξαν με τα γκολ τους, ο Ζαρουρί και ο Γεντβάι, που σκόραρε με ένα αδιανόητο ανάποδο ψαλιδάκι.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Τάσος Μπακασέτας στο 69ο λεπτό, πετυχαίνοντας το τρίτο τέρμα των πράσινων.

Για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, αυτό ήταν το πρώτο του γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και γενικότερα πρώτο με τη φανέλα του Τριφυλλιού μετά από σχεδόν 11 μήνες και το 2-1 επί του Ατρομήτου για το Κύπελλο Ελλάδας στις 8 Ιανουαρίου 2025.

Μετά το τέρμα, λοιπόν, ο Μπακασέτας έτρεξε προς το πέταλο όπου βρίσκοντας περίπου 3.000 φίλαθλοι της ομάδας και πανηγύρισε με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, σαν να καθαρίζει κάτι από πάνω του.

Αυτό το κάνουν οι παίκτες που σκοράρουν μετά από καιρό, θέλοντας να δείξουν πως διώχνουν την γκίνια από πάνω τους.

Δείτε το βίντεο με το γκολ και τον πανηγυρισμό μετά τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες: