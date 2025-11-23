Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Βίντεο με το γκολ της χρονιάς από τον Γεντβάι με απίθανο ανάποδο ψαλίδι

Οnsports Τeam

Ο Τιν Γεντβάει σημείωσε ένα γκολ-ποίημα στις Σέρρες για να «κλειδώσει» τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα του Πανσερραϊκού για τον Παναθηναϊκό, με ένα καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 40' με τον Ζαρουρί για να έρθει στο 60ό λεπτό ο Τιν Γεντβάι να σημειώσει το γκολ της χρονιάς με αδιανόητο τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε το προβάδισμά του με ένα απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι του δεξιού μπακ του.

Ο Τετέ έβγαλε μία σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Πανσερραϊκού και ο Κροάτης αμυντικός των φιλοξενούμενων έβαλε το γκολ της χρονιάς με ένα τρόπο.

