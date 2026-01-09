Ομάδες

Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στη Stoiximan GBL ο Τζόουνς
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 12:18
BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Δηλώθηκε στη Stoiximan GBL ο Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δηλώθηκε στο εγχώριο ρόστερ του Ολυμπιακού και αναμένεται την Κυριακή να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη λίστα των διαθέσιμων παικτών για τις εγχώριες διοργανώσεις. Έτσι ο Αμερικανός σέντερ μπορεί να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα την Κυριακή στο εκτός έδρας ματς με την Καρδίτσα (13:00).

Πλέον οι οκτώ δηλωμένοι ξένοι από τον Ολυμπιακό είναι οι Νιλικίνα, Μόρις, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ. Από αυτούς μόνο έξι έχουν δικαίωμα να βρίσκονται κάθε φορά στη δωδεκάδα σε πρωτάθλημα ή Κύπελλο.



