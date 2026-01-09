Ομάδες

Έτοιμος για το Super Cup ο Εμπαπέ
Οnsports Τeam 09 Ιανουαρίου 2026, 11:56
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έτοιμος για το Super Cup ο Εμπαπέ

Ανατροπή δεδομέων στην υπόθεση του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος θα δώσει κανονικά το παρών στον τελικό του Super Cup. 

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, δήλωσε λίγο μετά την νίκη στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, ότι ο Κιλιάν Μπαπέ θα ενσωματωθεί σήμερα (9/1) στην αποστολή της ομάδας και θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό της Κυριακής εναντίον της Μπαρτσελόνα.

«Ο Μπαπέ θα ταξιδέψει αύριο (σ.σ. σήμερα) και ο αγώνας θα είναι διαφορετικός από τον αποψινό. Είναι πολύ καλύτερα, προπονήθηκε σήμερα και αισθάνεται καλά. Θα έχει τις ίδιες πιθανότητες να αγωνισθεί την Κυριακή με όλους τους άλλους παίκτες της ομάδας», δήλωσε ο Αλόνσο στην συνέντευξη Τύπου. 



