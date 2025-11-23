Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Βίντεο με τα highlights του αγώνα και την γκολάρα του Γεντβάι

Οnsports Τeam

Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Super League.

Με απόλυτα κυριαρχική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός άντεξε παρά τις πάμπολλες απουσίες του, αλλά και τις νέες «απώλειες» με τους τραυματισμούς των Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν κι επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εμφατικό 3-0 στις Σέρρες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν «μέταλλο» νικητή υπό την καθοδήγηση του Ράφα Μπενίτεθ κι έφτασαν στο τρίποντο με τα γκολ των Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτα.

Φυσικά, αυτό που θα συζητιέται όλη τη χρονιά πιθανότατα, είναι το γκολ του Κροάτη αμυντικού, ο οποίος σε μια αδιανόητη έμπνευση της στιγμής, πέτυχε το ομορφότερο γκολ έως τώρα στη σεζόν με απίθανο ανάποδο ψαλιδάκι.

