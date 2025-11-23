Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Τσιριβέγια - Αποχώρησε τραυματίας και ο Λαφόν

Οnsports Τeam

Αμέσως μετά το γκολ του Ζαρουρί, ο Τσιριβέγια έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού στον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην πιστεύει στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα.

Ο Πέδρο Τσιριβέγια αποχώρησε τραυματίας στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό και έδωσε τη θέση του στον Άνταμ Τσέριν.

Ο 28χρονος Ισπανός χαφ του τριφυλλιού ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο, μετά από μαρκάρισμα στον Νουνέλι στο 30ο λεπτό του αγώνα.

Προσπάθησε να συνεχίσει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε και ο Ράφα Μπενίτεθ τον έκανε αλλαγή.

Ο Τσιριβέγια είναι πλέον αμφίβολος για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης (27/11) με τη Στουρμ Γκρατς για την πέμπτη αγωνιστική του Europa League, αυξάνοντας τα προβλήματα του Παναθηναϊκού.

Θυμίζουμε πως εκτός από το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό είναι και οι Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Ντέσερς, Σάντσες, Κώτσιρας, Καλάμπρια, Ντραγκόφσκι, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο χτύπησε στο γόνατο και ο Λαφόν.

Μάλιστα, ο τερματοφύλακας του Τριφυλλιού έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, με τον Κότσαρη να παίρνει τη θέση του.