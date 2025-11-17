Άνοιξε τα χαρτιά του ο Γιάννης Αλαφούζος: Τα είπε όλα για το χθες, το σήμερα και το αύριο της ΠΑΕ

Onsports Team

Περίπου 2,5 ώρες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε σε όλα τα «καυτά» ζητήματα που αφορούν το «τριφύλλι».

Παρασκήνιο, διαιτησία, παρελθόν, λάθη, οικονομικά, Βοτανικός, Λεωφόρος, Μπενίτεθ, Γιοβάνοβιτς, σχέσεις με τους οπαδούς, ήταν μόνο μερικοί απ’ τους τομείς τους οποίους ανέλυσε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για όσα απασχολούν τους «πράσινους».

Στο debate που διοργανώθηκε, δέχτηκε ερωτήσεις από 6 δημοσιογράφους και απάντησε σε όλα. Δίνοντας παράλληλα και το σύνθημα για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τους λόγους για την σημερινή συνέντευξη Τύπου:

«Κάπου έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού».

Γιατί εδώ και 13 χρόνια δεν πήγατε σ' ένα πιο ποδοσφαιρικό πλάνο και το κάνατε τώρα; Γιατί να πιστέψει τώρα ο κόσμος το πλάνο αυτό;

«Αυτό θα το δούμε. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα. Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

Ποια θα ήταν σκέψη σας για τη νέα προσπάθεια αν ήσασταν φίλαθλος;

«Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Κι εγώ φίλαθλος είμαι. Δεν είναι 15 χρόνια δικά μου για το πρωτάθλημα, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία. Αναμείχθηκα στον Παναθηναϊκό λόγω ελλείψεως προσώπου. Εγώ ήθελα ο Παναθηναϊκός να διοικείται με λαϊκή βάση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε κάνει μία έρευνα για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, όμως αυτή τελικά έπεσε έξω, ίσως και λόγω των συνθηκών. Έτσι αποφάσισα να πάρω την ομάδα».

Για την αλλαγή του Γιοβάνοβιτς:

«Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το Πρωτάθλημα».

Για το αν θα γίνει κάποια κίνηση προς τον κόσμο και τους οργανωμένους για να υπάρξει ενότητα:

«Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».

Για τον Γιάννη Παπαδημητρίου:

«Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Έτσι φαίνεται πως έγιναν λάθη. Δεν είμαι δυσαρεστημένος απόλυτα με την δουλειά του Παπαδημημτρίου. Είναι άδικη η τόσο έντονη δυσαρέσκεια. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την δήλωση που είχε κάνει για κλοπή του χαμένου Πρωταθλήματος:

«Είχαμε μία μεγάλη διαφορά που την χάναμε σταδιακά από μικρότερες οι ομάδες και φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Εκείνοι δεν πιστεύουν στο fair play και γι' αυτό μας έδωσαν μόνο μία ημέρα παράταση. Τότε είχα πει στον Γιοβάνοβιτς πως θα προσπαθούσαμε με πιστοποιητικά να πάρουμε παραπάνω μέρες, κάτι που ήταν υποχρεωτικό. Το πήγατε Τρίτη το ματς έπειτα από διαπραγμάτευση. Τότε μίλησα με τον Γιοβάνοβιτς και μου είπε πως τα παιδιά είναι έτοιμα να παίξουν και δεν θέλω να αλλάξω αυτή τη συνθήκη. Παρακάλεσα τον κ. Μπουτσικάρη να μιλήσει στον Σέρβο τεχνικό και να του πει πως υπάρχει ποινική ευθύνη αν κάποιος παίκτης κάτι. Δεν μπόρεσα να του αλλάξω γνώμη. Αν δεν είχαν υπάρξει κάποιες κακές διαιτησίες, θα μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Και εκλάπη και εχάθη».

Για αν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν το κομβικό για να απολυθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Του ζήτησα να αποχωρήσει. Οι προπονητές έχουν τεράστιες αποζημιώσεις και πληρώθηκαν. Είναι όντως εξαιρετικός προπονητής. Ο ίδιος μου είχε πει μια φορά πως μετά από 3-4 χρόνια έρχεται μια στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει πλέον τους παίκτες. Την κάτω βόλτα την πήραμε σαν ομάδα, όταν πήγαμε στην Κύπρο σ' ένα εξάστερο ξενοδοχείο και κάναμε σχεδόν διακοπές. Γυρίζοντας από κει αρχίσαμε και χάναμε το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Από τον Ιανουάριο και μετά τα νούμερα δεν ήταν καθόλου καλά. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ κι έχω ακόμα και τώρα μια επαφή μαζί του, έστω και περιορισμένη. Όταν ξεκίνησε το επόμενο Πρωτάθλημα χάσαμε όλα τα ντέρμπι και θεωρούσα πως το κλίμα δεν γύριζε. Έτσι πήρα το ρίσκο να αλλάξω τεχνικό για να δημιουργηθεί ένα σοκ στην ομάδα και να πάει καλύτερα, όπως συμβαίνει στις καταστάσεις αυτές, κι έγινε και με τον Τερίμ στην αρχή. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα του είχαν ζητήσει να φύγει».

Για τις μεταγραφές εκείνου του Γενάρη:

«Τις επιλογές τις έκανε ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ σχεδόν κρυφά και τον επέβαλλα κατά κάποιον τρόπο στην ομάδα. Στο θέμα των μεταγραφών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός, γιατί δεν ήθελε να ξοδεύει έτσι χρήματα και το σέβομαι αυτό. Οι αποφάσεις όμως ήταν δικές του. Έτσι και τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την τελευταία έγκριση».

Για την εποχή Μπενίτεθ:

«Θα χρειαστεί χρόνο ο Μπενίτεθ, αν κι εγώ έχω ήδη δει κάποια πράγματα. Τον Γενάρη θα ενισχύσουμε την ομάδα σύμφωνα με όσα καταδείξει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ένα από τα θέματα του Παναθηναϊκού είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πάρα πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και με έχει εντυπωσιάσει. Μου εξήγησε πως η εκγύμναση που έγινε το καλοκαίρι ήταν πολύ στατική με βάρη και δεν έγιναν πολλά ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 τελειώνει το νέα μας γήπεδο που θα είναι υπέροχο. Τότε θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα. Το κακό είναι πως δεν είμαστε μόνοι μας στα ομαδικά σπορ. Η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε οι καλύτεροι».

Για το πόσο μεγάλη θα είναι η επένδυση που θα γίνει στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ:

«Ο Μπαλντίνι μου είπε ότι κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το Πρωτάθλημα είχε όλη την Εθνική ομάδα. Θα πρέπει να έχετε ένα κορμό με Έλληνες παίκτες και πιο μικρά συμβόλαια. Αν παίρνετε έναν ξένο με πολύ καλά χρήματα είναι δύσκολο να τον πουλήσεις μετά.Τα κριτήρια με τα οποία θα πάρουμε παίκτες θα είναι πιο σωστά, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ελληνικός κορμός με ορισμένους εξαιρετικούς ξένους!».

Για το ξεκίνημά του στον Παναθηναϊκό:

«Υπάρχουν δύο φάσεις. Όταν ξεκίνησα στον Παναθηναϊκό, πρόθεσή μου ήταν να οργανώσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι να διοικήσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο κ. Γόντικας. Ο ΠΑΟ είχε πολλά χρέη. Η ευθύνη στο ποδόσφαιρο είναι κάτι προσωπικό. Ο κ. Γόντικας είχε ευθύνη. Δεν άντεξε στην πίεση, είχε οικογένεια και δεν μπορούσε να καταστραφεί οικονομικά. Δεν είχα την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόθεση να αγοράσω τον Παναθηναϊκό. Πούλησα 2-3 ραδιόφωνα, υποθήκευσα το σπίτι μου. Μας έκλεψαν το Πρωτάθλημα βαριά, ο Ολυμπιακός, το ξέρουν όλοι, η διαιτησία ήταν εγκληματική. Η περίοδος η πρώτη ήταν καταστροφική. Σιγά σιγά είχα τη δυνατότητα να ξεπληρώσω τα χρέη. Άλλαξε ο φορολογικός νόμος ξαφνικά. Οπότε αυξήθηκαν και τα χρέη. Αφού αντιμετωπίσαμε και τα χρέη αρχίσαμε να ξαναχτίζουμε τον Παναθηναϊκό. Δεν είχαμε επιτυχίες. Ο κ. Γιοβάνοβιτς ήταν η μεγαλύτερή μας επιτυχία. Ήμουν όμως πεπεισμένος πως δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα με εκείνον».

Για τα χρήματα που έχει βάλει και το μέλλον:

«Κανείς επιχειρηματίας δεν μπορεί να το ξέρει. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, έρχεται το γήπεδο. Έ«χει σκεφτεί κανείς πόσα έσοδα πήρε ο Ολυμπιακός από το 2004 που του έφτιαξαν το γήπεδο; Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει έναν πολύπλευρο ανταγωνισμό . Δεν ήταν μόνο η διαιτησία, ήταν και η ευνοϊκή μεταχείριση. Ο Ολυμπιακός είχε τεράστια έσοδα. Αντιμετωπίζαμε έναν πάμπλουτο Ολυμπιακό με καινούριο γήπεδο και τον φέραμε πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Στόχος μου είναι να γίνει βιώσιμος ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή είτε δεν θα υπάρχω είτε δεν θα μπορώ, να μπορεί να αντέξει».

Για το τράβηγμα της πρίζας στον Παναθηναϊκό και την κόντρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Για το αν θα μπορέσει να πάρει Πρωτάθλημα χωρίς να έχει καμία σχέση με το παρασκήνιο:

«Η κατάσταση σήμερα στην διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Πχ τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη.

Κάτι άλλο που κάναμε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως. Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια».

Για τον Βέμερ:

«Ο Βέμερ ήταν η αιχμή του δόρατος. Ήταν όλα τα λεφτά το πρόβλημα. Ζητήσαμε διακανονισμό, αλλά πληρώσαμε τα πάντα. Δεν μας έδωσαν το διακανονισμό που θέλαμε και γι' αυτό πιεστήκαμε πάρα πολύ. Είχε εκατομμύρια έξοδα ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα».

Για το Πρωτάθλημα που εκλάπη:

«Μεταφορικά το είπα. Για τις κακές διαιτησίες και τα στοχευμένα λάθη. Κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε.

Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελείως να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».

Για τις ομάδες που εμπλέκονται με το στοίχημα:

«Δεν θα ήθελα να τις κατονομάσω. Τις ξέρετε. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε σε νομικό επίπεδο».

Για τους λογαριασμούς που πάγωσαν και το γεγονός πως ανέφερε ότι δεν τραβήχθηκε η πρίζα:

«Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι' αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια. Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι' αυτό έγινε η καταστροφή τότε».

Για το αν υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής:

«Υπάρχει μόνο ένας επιχειρηματίας που μας έδωσε κάποτε 1 εκατ. ευρώ και συμβάλλει κάθε χρόνο με χορηγίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και αυτός είναι ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι».

Για τις μεγάλες επενδύσεις που έγιναν πριν την «πρίζα»:

«Εγώ έχω την ευθύνη για όσα έγιναν του 2017. Για να κερδίσεις το Πρωτάθλημα και να έχεις έσοδα πρέπει να έχεις μια καλή ομάδα. Ο Στραματσιόνι ήταν σαφώς λανθασμένη επιλογή. Θέλαμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα για να πάμε στο Champions League και να μεγαλώσουμε τα έσοδά μας. Προσπαθήσαμε και πήραμε ρίσκα. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς ρίσκα στην ζωή. Μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα κι αυτό είναι αποτυχία».

Για το αν θα σκεφτόταν να πουλήσει τώρα:

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».

Για τα χρήματα που έχει βάλει και την αντιστρόφως ανάλογη δημοφιλία:

«Δεν πετάχθηκαν από το παράθυρο τα χρήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε κατηγορία. Τα χρέη ήταν μεγάλα όπως και τα έξοδα. Έγινε πρόεδρος γιατί κανένας δεν ήθελε να γίνει λόγω των χρεών που υπήρχαν. Όλα τα λεφτά δόθηκαν για να αντιμετωπιστούν τα χρέη και οι λάθος επιλογές. Ήταν μία ακριβή ομάδα που προσπαθούσε να ανταγωνιστεί για το Πρωτάθλημα χωρίς να έχει τα έσοδα».

Για τον στόχο του:

«Πρωτάθλημα, βιωσιμότητα, καινούργιο γήπεδο και προπονητικό κέντρο. Έχουμε το καλύτερο προπονητικό κέντρο στην Ελλάδα με τα περισσότερα γήπεδα. Έχουμε καταπληκτικές ακαδημίες και τις έχουμε ενισχύσει σε στελέχωση. Αυτές είναι μέρος της βιωσιμότητας. Πέρασαν κι εκείνες τα πάνδεινα τα δύσκολα χρόνια και χρειαζόταν χρόνος για να αποκατασταθούν τα προβλήματα. Το καλοκαίρι δαπανήθηκαν πολλά χρήματα. Ασχέτως αν δεν υπήρξε αποτέλεσματα. Είχαμε μεγάλο δίλημμα για το αν πρέπει αν τον αλλάξουμε. Δεν το κάναμε γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία, αλλά κι επειδή είχαμε ως στόχο την Ευρώπη. Ως ένα βαθμό πετύχαμε στην Ευρώπη, αλλά μετά δεν πήγαμε καλά και τον αλλάξαμε. Όσον αφορά τις επιλογές των προπονητών, ο Βιτόρια είχε τα προσόντα και το βιογραφικό. Είχε σοβαρή παρουσία στον χώρο. Δεν ήταν ατυχής επιλογή, όπως ο Αλόνσο. Θέλαμε έναν προπονητή ανερχόμενο που δεν έχει φτάσει ακόμα σε υψηλό επίπεδο».

Για την εμπλοκή του στις εκλογές του Ερασιτέχνη και το μέλλον:

«Συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σχεδιάζουμε πράγματα μαζί. Τον ενισχύουμε και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα. Τα νεύρα πέρασαν».

Για τον Γιάννη Κομπότη:

«Ακολουθώ μια συμβουλή της Μάργκαρετ Θάτσερ. Δεν διαβάζω αρνητικές ειδήσεις. Ρόλο στην ΠΑΕ δεν είχε. Είναι φίλος. Μας φέρθηκε με σεβασμό. Έχει γνώσεις, έχει εμπειρία. Είναι ποδοσφαιρικός μου φίλος, μιλάμε, ανταλλάσσουμε ιδέες. Ίσως είναι ο πιο έμπειρος πρόεδρος ΠΑΕ στο ελληνικό Πρωτάθλημα σήμερα. Δεν έχει τέτοια σχέση ο κ. Κομπότης. Εμάς μας χτυπάνε πολύ εύκολα. Λένε πράγματα άλλα αληθινά και άλλα μη αληθινά. Δεν μας αντιμετωπίζετε οι δημοσιογράφοι πάντα με συμπάθεια».

Για την πίεση των 15 ετών χωρίς Πρωτάθλημα:

«Με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε πω πω τι πάθαμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Αισθάνομαι αρκετά αισιόδοξος. Αναδιοργανώσαμε και το ποδοσφαιρικό τμήμα και την διοίκηση. Μέχρι τώρα υπήρχε ένας άνθρωπος, εγώ, που έβαζε απλώς χρήματα για να καλύψει ανάγκες. Τώρα υπάρχει και ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει βιώσιμος».

Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο Κορωπί και την επέκταση του προπονητικού κέντρου:

«Μέχρι τώρα είναι έξι γήπεδα. Οι εγκαταστάσεις είναι του Παναθηναϊκού. Για κάποιους νομικούς λόγους δεν έχουν περάσει όλα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετική πρόθεση. Συνέχεια αγοράζουμε γη, θα βάλουμε κι άλλα γήπεδα. Έχουμε μια ωραία σκέψη με τον Ερασιτέχνη που δεν θέλω να αποκαλύψω μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει».

Για τον Βοτανικό:

«Πάντοτε πρέπει κανείς να διαπραγματεύεται. Δεν μπορεί να πεις ζήτω ο Βοτανικός όταν είναι σε φάση συζητήσεων για να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Υπήρχε μεγάλη αγάπη στην Λεωφόρο. Είχαμε κάνει μια προσπάθεια, είχε αλλάξει και ο νόμος για να επεκταθεί το γήπεδο πάνω από τα πεζοδρόμια, αλλά η χωρητικότητα πήγαινε μόνο μέχρι 21 χιλιάδες θέσεις.

Όταν εμφανίστηκε ο Βοτανικός, ευχαριστώ την κυβέρνηση και τους δύο δημάρχους, τότε προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα».

Για τις Ακαδημίες και την ζέση γι' αυτές που δεν φάνηκε:

«Είχαμε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε. Όταν δίνεις μάχη επιβίωσης, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις όταν τα έχεις λύσει αυτά. Για να αντιμετωπίσεις 180 εκατ. χρέη θέλει χρόνο. Έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Δεν ήταν ούτε από έλλειψη προσπάθειες, ούτε από έλλειψη επιθυμίας».

Για τον Βοτανικό και την Λεωφόρο:

«Η Ακρόπολη θα φαίνεται από κάποια σημεία του γηπέδου. Είναι δίπλα στην Αρχαία Αγορά. Ο Ελαιώνας έχει φοβερή ιστορία, ήταν εκεί που είχαν τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειές τους οι Αθηναίοι. Είναι καρδιά της Αθήνας, είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Θα ήθελα να μείνει ένα μεγάλο μέρος της, να παίζουν παιδιά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη Θύρα 13 εκεί που είναι. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και να θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή».

Για το πρόβλημα αξιολόγησης στην Ακαδημία:

«Για τον Λάζαρο Λάμπρου προσπάθησα εγώ ο ίδιος να τον κρατήσουμε. Πολλά παιδιά επηρεάζονται από τους μάνατζερς. Τον οδήγησαν να πάει στην Ιταλία και τώρα παίζει στον Βόλο. Δεν ξέρω γιατί έφυγε ο Παντελίδης. Είχα κάνει λάθος με την στελέχωση της Ακαδημίας. Είχαμε απώλειες και άλλα φαινόμενα στην Ακαδημία».

Για το αν τον κρατάει το γήπεδο στην ομάδα:

«Να αποχωρήσω και να αφήσω έτσι τον Παναθηναϊκό; Άμα δεν άντεχα σημαίνει πως δεν θα μπορούσα. Δεν έχω την πρόθεση να εγκαταλείψω τον Παναθηναϊκό. Όταν ξεκίνησα ο Βγενόπουλος και κάποιος ακόμα ιδιοκτήτης, μου είπαν ότι θα πρέπει να έχω ένα αλεξίπτωτο για όταν δεν θα πετύχει η προσπάθεια που κάνεις. Με τον Βγενόπουλο μιλούσαμε. Μου έλεγε να αφήσω την ομάδα για να ξεχρεώσει. Δεν μου πήγαινε η καρδιά. Δεν θα το έκανα ποτέ».

Για τα έσοδα από το γήπεδο:

«Νομίζω θα είναι τα έσοδα του γηπέδου 5-6 φορές περισσότερα από σήμερα».

Για τις διοικήσεις των θεσμικών οργάνων και την προσπάθεια που είχε γίνει να αλλάξει το ποδόσφαιρο:

«Έχει υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή. Μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Τώρα υπάρχουν κι άλλες ομάδες που διεκδικούν με άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό να είναι μία ομάδα και διαφορετικό να διεκδικούν κι άλλοι. Νομίζω πως η σημερινή ΕΠΟ είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Δεν θεωρώ πως κανείς δεν παραδέχεται πως η διαιτησία αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Υπάρχει πρόβλημα με τις ΕΠΣ. Ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ. Άλλες ΕΠΣ είναι οργανωμένες κι άλλες επηρεάζονται εύκολα. Παρ' όλα αυτά έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη, παρ' ότι έχουμε μέρος εμείς σ' αυτή».

Για το παρασκήνιο:

«Δεν έχω διάθεση να λαδώσω, να απειλήσω, να απαγάγω. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα γεγονότα όμως υπάρχουν».

Για το αν έχει αντιληφθεί για στημένα ματς ή εύνοια του ισχυρού:

«Και τα δύο. Δεν είναι κάτι που έμαθα τώρα. Το έβλεπα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν έρθει ο κ.Κόκκαλης, όταν κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έλεγχε τις καταστήσεις, τα πρωταθλήματα μοιράστηκαν. Μετά ήρθε ένας άλλος τρόπος και κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κι άλλα ακραία πράγματα. Γιατί άδειασαν τα γήπεδα; Γιατί έγιναν ακραίοι οι οργανωμένοι; Γιατί αισθανόντουσαν αδικημένοι. Εμείς οι Παναθηναϊκός αισθανόμαστε έτσι τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία για να σας το δείξω. Υπήρξε κασέτα που ο Κόκκαλης εξαγόρασε διευθυντή της ΔΕΗ και αθωώθηκε».

Για το αν έχει αποδείξεις:

«Έχω πολλές ενδείξεις και όλη η Ελλάδα έχει δει την δυσλειτουργία στην τιμωρία των ενόχνων. Όποιος δεν τον βλέπει είναι μάλλον τυφλός».

Για την διαφθορά:

«Πάντοτε πίστευα ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται με τη διαφάνεια. Σήμερα υπάρχουν Μέσα που φωτίζουν τη διαφθορά. Τα περισσότερα πια βγαίνουν στη φόρα. Είχα έναν φίλο δικηγόρο, αρχηγό κόμματος, που μου είχε πει ότι τα σαπρόφυτα όταν τα φωτίζεις συρρικνώνονται. Πιστεύουμε στην ανάδειξη της διαφθοράς, στην προσπάθεια να αναδείξουμε τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Για την δίκη με τους στημένους αγώνες το 2020 και τα όσα είπε στο δικαστήριο ότι δεν θυμάται:

«Δεν υπήρξε ποτέ σύμπλευση. Καμία. Στην Ιταλία η Γιουβέντους υποβιβάστηκε βάσει των αθλητικών κανόνων ενώ ποινικά όλοι αθωώθηκαν. Εκεί πρέπει να έχεις απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν είχα τέτοια βεβαιότητα και ούτε θυμόμουν τις ημερομηνίες περίεργων παιχνιδιών.

Στο αθλητικό δικαστήριο δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός και τα είπαμε. Μόνο ο κύριος Μπέος πήγε φυλακή για προηγούμενο σκάνδαλο. Τα είπαμε με απόλυτη πίστη και βεβαιότητα γιατί είχαμε ισχυρές ενδείξεις. Είναι δύσκολη η απόδειξη ενός στημένου αγώνα. Όταν όμως υπάρχουν ενδείξεις ο παράγοντας τιμωρείται».

Γιατί απείχε από δημόσιες τοποθετήσεις και για το ποια θεωρεί τα τρία μεγαλύτερα λάθη του:

«Δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω δημοσίως. Αλλά κατέληξα στο συμπέρασμα πως ως πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχω υποχρέωση να το κάνω.

Πρώτον έπρεπε να ξοδεύω λιγότερα χρήματα και να μην είμαι τόσο αισιόδοξος. Το δεύτερο λάθος μου είναι ότι έφυγε ο κ. Γιοβάνοβιτς. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά τρίτο μεγάλο δεν θυμάμαι».

Για την προσφορά του και τα λάθη του:

«Η προσφορά μου είναι ότι δεν υποβιβαστήκαμε στην τέταρτη κατηγορία και διατηρήσαμε την αξιοπρέπειά μας. Όσον αφορά τα λάθη, τα λάθη ήταν ο κύριος Στραματσόνι, δημιουργήθηκε κόστος στην ομάδα, και άλλα λάθη πριν, όπως το θέμα του κυρίου Γιοβάνοβιτς. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήμουν πιο μαζεμένος στα οικονομικά. Αν είχα την τωρινή μου εμπειρία, θα είχα αποφύγει πολλά λάθη. Η εκ των υστέρων κρίση είναι πολύ εύκολη».

Για το αν οι αλλαγές στελεχών είναι και παραδοχή λάθους:

«Προφανώς όταν αλλάζω στελέχη στην ΠΑΕ σημαίνει είτε ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι με μένα ή εγώ με εκείνους. Το κριτήριο όσον αφορά στα στελέχη, ήταν ένα: ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει το Πρωτάθλημα. Όλες οι επιλογές ήταν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση».

Για την κατάσταση που παρέλαβε από την πολυμετοχικότητα και τα χρήματα που έχει βάλει:

«Όταν ανέλαβα την ομάδα, έγινα πρόεδρος γιατί κανείς δεν τολμούσε. Ο Γόντικας έφυγε για το κίνδυνο των χρεών και την κακή οικονομική εικόνα της ομάδας. Ήταν μεγάλα τα χρέη και μεγάλο το άνοιγμα της λειτουργίας του όταν το παρέλαβα εγώ. Έχω βάλει πολλά χρήματα και θα συνεχίσω».

Για το γιατί μπήκε μόνος του στον Παναθηναϊκό το 2012 και όχι με την ΠΕΚ το 2008:

«Ποτέ δεν είχα την πρόθεση να αγοράσω ή να διοικήσω την ομάδα, η πολυμετοχικότητα είχε ικανούς επιχειρηματίες και υποστήριξα αυτή τη συνθήκη μιντιακά. Αναμίχθηκα επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση, ελπίζοντας στο όραμα μιας ομάδας που θα ανήκε στους οπαδούς της, μέσω της Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Στόχος μου ήταν να διοικήσω την Παναθηναϊκή Συμμαχία, όχι τον Παναθηναϊκό. Βρέθηκα προ διλήμματος, δεν υπήρχε άλλος και το έκανα εγώ».

Για τις αποδοκιμασίες και τα λάθη:

«Έχω συνηθίσει τις αποδοκιμασίες, σε μεγάλο βαθμό δικαιολογώ την κριτική αν και μερικές φορές γίνεται με ακραίο τρόπο. Λάθη έχω κάνει πολλά, αλλά έχω μάθει από αυτά. Έχω αποκτήσει πολλές εμπειρίες στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία. Βρήκα συνεργάτες υψηλού επιπέδου και στόχος είναι να κερδίζουμε το Πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Και το φετινό θα το διεκδικήσουμε».

Για την σχέση του με τον κόσμο:

«Χθες είχα μια μεγάλη συνάντηση με τη Θύρα 13. Ήταν πολύ εποικοδομητική. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και ελπίζω να αμβλυνθούν αυτές οι γωνίες ώστε να γίνει ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός και να κερδίσει σύντομα το Πρωτάθλημα».

Για την αλλαγή πλάνου:

«Όπως βλέπετε αλλάζουμε τα πάντα στο ποδοσφαιρικό και στο διοικητικό κομμάτι».

Για τα όσα είπε ο Μπαρτ Σένκεφελντ, σχετικά με την επιρροή που έχει από ανθρώπους γύρω του:

«Χαίρομαι πολύ που ο Μπαρτ αναγνώρισε αυτή την πραγματικότητα, ότι κάνω ό,τι μπορώ για εκείνους. Έχουν γίνει λάθη. Την τελική ευθύνη την έχω εγώ, αλλά και τα στελέχη που επέλεξα».

Για αυτούς που ζητούν την αποχώρησή του:

«Όπως σας είπα θεωρώ ότι η μεγαλύτερη προσφορά μου είναι ότι τον διατήρησα σε ένα πολύ ή σχετικά ανταγωνιστικό επίπεδο. Δεν βρεθήκαμε να παίζουμε με τη Ραφήνα ή την Μύκονο όπως έγινε με μια άλλη ομάδα. Δεν υπήρξε ποτέ πρόταση από κάποιον με χρήματα ή εμπειρία να διοικήσει τον Παναθηναϊκό. Έχω πλέον τη δυνατότητα μαθαίνοντας από τα λάθη μου».

Για την απογοήτευση του μέσου φιλάθλου:

«Θα συμφωνούσα μαζί του. Κι εγώ είμαι απογοητευμένος που δεν έχουμε πάρει το Πρωτάθλημα».

Για το αν έχει κάποια σχέση με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς:

«Με τον κύριο Βαρδινογιάννη; Όχι, δεν υπάρχει καμία σχέση».