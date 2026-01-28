Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άγιαξ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Οnsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 09:43
STORIES / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου.

Ο «τελικός» πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League, Άγιαξ – Ολυμπιακός, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μεγάλο ντέρμπι υπάρχει και στο μπάσκετ γυναικών.

Φουλ ευρωπαϊκή δράση και για τέσσερις ελληνικές ομάδες μπάσκετ. 

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Κολοσσός Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ Ανδρών

18:00 Novasports Prime Μπαχτσεσεχίρ – Άρης Eurocup

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός CEV Cup βόλεϊ

19:30 Novasports 4HD Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

20:30 Novasports Start Μπουργκ – Ουλμ Eurocup

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Σαραγόσα FIBA Europe Cup

21:00 Novasports Prime Βενέτσια – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονακό – Γιουβέντους UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD PSV Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Τσέλσι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Άγιαξ – Ολυμπιακός UEFA Champions League



