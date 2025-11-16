Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)
Onsports Team 16 Νοεμβρίου 2025, 23:00
SUPER LEAGUE

Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος εξήγησε ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι που θέλει, ώστε να μπορεί να παραχωρήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά πως δεν είναι διατεθειμένος να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ και εξήγησε τον λόγο.

Αναλυτικά είπε:

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Στόχος μου είναι να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, αυτάρκη, στον Βοτανικό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αλαφούζος για θεσμικά όργανα και παρασκήνιο: «Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, υπήρχε παντοκρατορία ΟΣΦΠ»
9 λεπτά πριν Αλαφούζος για θεσμικά όργανα και παρασκήνιο: «Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, υπήρχε παντοκρατορία ΟΣΦΠ»
SUPER LEAGUE
Αλαφούζος: «Προσπαθούμε να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος» (vid)
26 λεπτά πριν Αλαφούζος: «Προσπαθούμε να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος» (vid)
SUPER LEAGUE
Αλαφούζος για διαιτησίες: «Υπήρξαν αποδείξεις αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν τιμώρησε κανέναν»
38 λεπτά πριν Αλαφούζος για διαιτησίες: «Υπήρξαν αποδείξεις αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν τιμώρησε κανέναν»
SUPER LEAGUE
Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)
39 λεπτά πριν Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved