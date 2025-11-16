Αλαφούζος: «Στόχος μου να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή στον Βοτανικό και αυτάρκη» (vid)

Onsports Team

Ο Γιάννης Αλαφούζος εξήγησε ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι που θέλει, ώστε να μπορεί να παραχωρήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά πως δεν είναι διατεθειμένος να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ και εξήγησε τον λόγο.

Αναλυτικά είπε:

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Στόχος μου είναι να δω τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή, αυτάρκη, στον Βοτανικό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».