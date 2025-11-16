ΝΒΑ: Απολύθηκε ο Ουίλι Γκριν από τους Πέλικανς

Onsports Team

Ο προπονητής της ομάδας της Νέας Ορλεάνης… πλήρωσε το μάρμαρο καθώς οι Πέλικανς είναι στην τελευταία θέση της Δύσης.

Η Νέα Ορλεάνη απέλυσε τον προπονητή Ουίλι Γκριν, μετά το απογοητευτικό της ξεκίνημα στη σεζόν του NBA. Οι Πέλικανς έχουν κερδίσει μόλις δύο από τα πρώτα δώδεκα παιχνίδια τους και βρίσκονται στην τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας, έχοντας γνωρίσει μάλιστα αρκετές βαριές ήττες. Με τον βασικό πόιντ-γκαρντ, Ντιτζόντε Μάρεϊ, να βρίσκεται εκτός δράσης από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, η Νέα Ορλεάνη βλέπει για άλλη μία χρονιά τον αστέρα της, Ζάιον Ουίλιαμσον, να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, ενώ εκτός δράσης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα και ο νεοαποκτηθείς Τζόρνταν Πουλ, λόγω προβλήματος στον τετρακέφαλο.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, πήραμε τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσουμε σε αλλαγή προπονητή», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος των Πέλικανς, Τζο Ντουμάρς. «Εχω τον ύψιστο σεβασμό στον Ουίλι Γκριν και εκτιμώ ειλικρινά τη συνεισφορά του στον οργανισμό των Πέλικανς και την κοινότητα της Νέας Ορλεάνης. Εύχομαι στον ίδιο και την οικογένειά του ό,τι καλύτερο για το μέλλον», είπε ακόμη ο Ντουμάρς, προσθέτοντας ότι ως υπηρεσιακός προπονητής θα αναλάβει ο μέχρι τώρα βοηθός του Γκριν, Τζέιμς Μπορέγκο, ο οποίος έχει εμπειρία ως head coach στο NBA, συγκεκριμένα στη Σάρλοτ.

Ο Ουίλι Γκριν ανέλαβε τη Νέα Ορλεάνη το καλοκαίρι του 2021 και την οδήγησε σε δύο παρουσίες στα πλέι-οφ, τις περιόδους 2021-22 και 2023-24, όπου οι Πέλικανς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο. Αποχωρεί με ρεκόρ 150 νίκες και 190 ήττες στην κανονική περίοδο.