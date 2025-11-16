Αλαφούζος για θεσμικά όργανα και παρασκήνιο: «Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, υπήρχε παντοκρατορία ΟΣΦΠ»

Onsports Team

Όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου και η πίστη του πως η τωρινή ΕΠΟ είναι καλύτερη από τις προηγούμενες.

Παρασκήνιο και θεσμικά όργανα στο ποδόσφαιρο, είναι πάντα ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με τις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος φημίζεται πως δεν εμπλέκεται σε τέτοιες καταστάσεις και στη συνέντευξή του εξέφρασε την άποψη πως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί.

Για τις διοικήσεις των θεσμικών οργάνων και την προσπάθεια που είχε γίνει να αλλάξει το ποδόσφαιρο: «Έχει υπάρξει μία μεγάλη αλλαγή. Μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχε παντοκρατορία του Ολυμπιακού. Τώρα υπάρχουν κι άλλες ομάδες που διεκδικούν με άλλες ομάδες. Είναι διαφορετικό να είναι μία ομάδα και διαφορετικό να διεκδικούν κι άλλοι. Νομίζω πως η σημερινή ΕΠΟ είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Δεν θεωρώ πως κανείς δεν παραδέχεται πως η διαιτησία αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη. Υπάρχει πρόβλημα με τις ΕΠΣ. Ανορθόδοξος ο τρόπος που διοικείται η ΕΠΟ. Άλλες ΕΠΣ είναι οργανωμένες κι άλλες επηρεάζονται εύκολα. Παρ' όλα αυτά έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη, παρ' ότι δεν έχουμε μέρος εμείς σ' αυτή».

Για το παρασκήνιο: «Δεν έχω διάθεση να λαδώσω, να απειλήσω, να απαγάγω. Είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς η δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα γεγονότα όμως υπάρχουν».

Για το αν έχει αντιληφθεί για στημένα ματς ή εύνοια του ισχυρού: «Και τα δύο. Δεν είναι κάτι που έμαθα τώρα. Το έβλεπα εδώ και πολλά χρόνια. Πριν έρθει ο κ. Κόκκαλης, όταν κατηγορούσαν τον Παναθηναϊκό ότι έλεγχε τις καταστήσεις, τα Πρωταθλήματα μοιράστηκαν. Μετά ήρθε ένας άλλος τρόπος και κερδίζει μόνο ο Ολυμπιακός. Θυμάστε Παπουτσέλη κι άλλα ακραία πράγματα. Γιατί άδειασαν τα γήπεδα; Γιατί έγιναν ακραίοι οι οργανωμένοι; Γιατί αισθανόντουσαν αδικημένοι. Εμείς οι Παναθηναϊκός αισθανόμαστε έτσι τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο ισχύει και στην χώρα. Θα μπορούσα να μαζέψω στοιχεία για να σας το δείξω».