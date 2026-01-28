Ανατριχίλα στη Ρουμανία: Φίλοι του ΠΑΟΚ τραγουδούν συνθήματα στο σημείο της τραγωδίας (video)

Οnsports Team

Ανατριχιαστικές στιγμές στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους τα επτά «αετόπουλα», με φίλους του ΠΑΟΚ να τραγουδούν συνθήματα.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά το τραγικό δυστύχημα με τους επτά νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία και το ματς της Πέμπτης (29/1, 22:00) κόντρα στη Λιόν για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το βαν στο οποίο επέβαιναν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί, ενώ άλλοι τρεις είναι τραυματίες.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ προχώρησαν άμεσα στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδρομών για τη Λιόν, ενώ κάλεσαν τον φίλαθλο κόσμο σε συγκέντρωση στη Θύρα 4 της Τούμπας, την Τετάρτη (28/1) από τις 10 το πρωί, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα, περίπου 200 φίλοι του συλλόγου ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν μέχρι την Τιμισοάρα, για να σταθούν δίπλα στους τραυματίες οπαδούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Αρκετοί από αυτούς βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και τραγούδησαν συνθήματα του ΠΑΟΚ προς τιμή τους.

