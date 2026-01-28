Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ανατριχίλα στη Ρουμανία: Φίλοι του ΠΑΟΚ τραγουδούν συνθήματα στο σημείο της τραγωδίας (video)
Οnsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 10:01
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΠΑΟΚ

Ανατριχίλα στη Ρουμανία: Φίλοι του ΠΑΟΚ τραγουδούν συνθήματα στο σημείο της τραγωδίας (video)

Ανατριχιαστικές στιγμές στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους τα επτά «αετόπουλα», με φίλους του ΠΑΟΚ να τραγουδούν συνθήματα.

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά το τραγικό δυστύχημα με τους επτά νεκρούς φιλάθλους στη Ρουμανία, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία και το ματς της Πέμπτης (29/1, 22:00) κόντρα στη Λιόν για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Το βαν στο οποίο επέβαιναν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί, ενώ άλλοι τρεις είναι τραυματίες.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ προχώρησαν άμεσα στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδρομών για τη Λιόν, ενώ κάλεσαν τον φίλαθλο κόσμο σε συγκέντρωση στη Θύρα 4 της Τούμπας, την Τετάρτη (28/1) από τις 10 το πρωί, για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα, περίπου 200 φίλοι του συλλόγου ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν μέχρι την Τιμισοάρα, για να σταθούν δίπλα στους τραυματίες οπαδούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Αρκετοί από αυτούς βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και τραγούδησαν συνθήματα του ΠΑΟΚ προς τιμή τους.

Δείτε το βίντεο:



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Το σπαρακτικό μήνυμα του μικρού Γιάννη - «Χάσαμε άδικα τα αδέλφια μας στον δρόμο»
15 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το σπαρακτικό μήνυμα του μικρού Γιάννη - «Χάσαμε άδικα τα αδέλφια μας στον δρόμο»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών των θυμάτων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
20 λεπτά πριν Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών των θυμάτων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
NBA
Τέιτουμ: «Αν ήμουν στους Γκρίζλις θα είχα γίνει ήδη άγαλμα έξω από το γήπεδο»
33 λεπτά πριν Τέιτουμ: «Αν ήμουν στους Γκρίζλις θα είχα γίνει ήδη άγαλμα έξω από το γήπεδο»
BASKET LEAGUE
Ανακοίνωσε τον Κένεντι ο Κολοσσός
43 λεπτά πριν Ανακοίνωσε τον Κένεντι ο Κολοσσός
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved