ΝΒΑ: Ο Γιάννης… θεατής οι Μπακς ξανά στο καναβάτσο (vids)

Ο κατήφορος συνεχίζεται για την ομάδα του Μιλγουόκι, η οποία δε μπορεί να σηκώσει κεφάλι χωρίς τον «Greek Freak», με τους Σίξερς να επικρατούν στη μεταξύ τους «μονομαχία» με 139-122.

Σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι από τη μία βλέπουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκτός και να υπάρχει η πιθανότητα να μη φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας τους και από την άλλη να μη μπορούν να σηκώσουν… κεφάλι.

Οι Μπακς ηττήθηκαν και από τους Σίξερς με 139-122, με την ομάδα του Μιλγούοκι να γνωρίζει την 3η της ήττα στα τελευταία 5 ματς.

Ο Τζορτζ σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Εμπίντ 29 (με τους 18 στο πρώτο ημίχρονο), ενώ ο Μάξι 22. Στην αντίπερα όχθη είχε 31 ο Τέρνερ, με τον Κόλινς να πετυχαίνει 24, ενώ ο Πόρτις έκανε νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ. Στους 17 και ο Κούζμα. Στο 18-27 υποχώρησαν τα «ελάφια», ενώ οι Σίξερς μετρούν 25-21, μετρώντας 13-13 εντός έδρας.

Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώρισε το φοβερό ματς στο Ντένβερ όπου οι Πίστονς επικράτησαν των Νάγκετς με 109-107, με τον Μάρεϊ να χάνει δύο βολές στο φινάλε της αναμέτρησης, ενώ οι Κλίπερς πέρασαν με 115-103 από την έδρα των Τζαζ, και οι Ουίζαρντς λύγισαν με 115-111 τους Μπλέιζερς εντός έδρας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι καλύτερες φάσεις

Ουίζαρντς-Μπλέιζερς 115-111

Νικς-Κινγκς 103-87

Θάντερ-Πέλικανς 104-95

Σίξερς-Μπακς 139-122

Νάγκετς-Πίστονς 107-109

Σανς-Νετς 106-102

Τζαζ-Κλίπερς 103-115