Κύπελλο Ελλάδας: Ηρακλής και Κολοσσός για μια θέση στο Final-8

Ένα από τα εναπομείναντα τρία εισιτήρια για το Final-8 της Κρήτης, κρίνονται σήμερα, με την ομάδα του «Γηραιού» να υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ).

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του Final-8 του Κυπέλλου Ανδρών, που θα διεξαχθεί στην Κρήτη από τις 17 μέχρι και τις 21 Φεβρουαρίου, έχει ξεκινήσει και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν γνωστές και οι ομάδες που θα πάρουν τα τελευταία τρία εισιτήρια για την τελική φάση.

Σήμερα το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα ματς νοκ άουτ με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση στο Final-8.

Σημειώνεται πως το τζάμπολ της αναμέτρησης θα γίνει στις 16:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το πρόγραμμα του Final-8

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

